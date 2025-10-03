El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle de la Estación del Norte de Valladolid hace unos días. R. Jiménez

La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid

«No tiene nada que ver ni con el vertedero ni con la depuradora», confirman fuentes municipales

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:52

Comenta

«¿Por qué?». Esa era la pregunta más repetida este viernes entre los vecinos de Valladolid, que buscaban una explicación al olor nauseabundo que ha invadido, desde primera hora, prácticamente cada rincón de la ciudad. Un hedor insoportable que ha empujado a muchos a cerrar ventanas y aplazar la ventilación del espacio en cuestión.

También ha habido quienes iban caminando por la calle y se han detenido para mirarse la suela del zapato por si hubieran pisado algún excremento. Pero no. El mal olor ha impregnado Valladolid. Desde Las Delicias a La Rubia, pasando por Parquesol, Huerta del Rey o incluso el corazón de Valladolid: la calle Santiago. Pocos rincones han sido ajenos este viernes a un intenso hedor que «nada tiene que ver ni con el vertedero ni con la depuradora» de aguas residuales.

Así lo han asegurado fuentes municipales, que también han podido confirmar que no está relacionado con la actividad de ninguna empresa. Y es que, al parecer, ese más que perceptible aroma a estiércol se debe a las tareas de abono natural que se están llevando a cabo en alguna localidad del alfoz.

Este fuerte olor ha ido disminuyendo conforme avanzaba la mañana, si bien al mediodía de este viernes aún había un 'poso' del hedor en el ambiente y perduraba en algunas zonas.

Esta circunstancia no ha afectado, no obstante, a la calidad del aire, y el portal especializado IQAir recoge que Valladolid se ha despertado este 3 de octubre con unos parámetros «buenos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  4. 4

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  5. 5

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  6. 6 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero
  10. 10 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid

La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid