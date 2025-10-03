La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid «No tiene nada que ver ni con el vertedero ni con la depuradora», confirman fuentes municipales

«¿Por qué?». Esa era la pregunta más repetida este viernes entre los vecinos de Valladolid, que buscaban una explicación al olor nauseabundo que ha invadido, desde primera hora, prácticamente cada rincón de la ciudad. Un hedor insoportable que ha empujado a muchos a cerrar ventanas y aplazar la ventilación del espacio en cuestión.

También ha habido quienes iban caminando por la calle y se han detenido para mirarse la suela del zapato por si hubieran pisado algún excremento. Pero no. El mal olor ha impregnado Valladolid. Desde Las Delicias a La Rubia, pasando por Parquesol, Huerta del Rey o incluso el corazón de Valladolid: la calle Santiago. Pocos rincones han sido ajenos este viernes a un intenso hedor que «nada tiene que ver ni con el vertedero ni con la depuradora» de aguas residuales.

Así lo han asegurado fuentes municipales, que también han podido confirmar que no está relacionado con la actividad de ninguna empresa. Y es que, al parecer, ese más que perceptible aroma a estiércol se debe a las tareas de abono natural que se están llevando a cabo en alguna localidad del alfoz.

Este fuerte olor ha ido disminuyendo conforme avanzaba la mañana, si bien al mediodía de este viernes aún había un 'poso' del hedor en el ambiente y perduraba en algunas zonas.

Esta circunstancia no ha afectado, no obstante, a la calidad del aire, y el portal especializado IQAir recoge que Valladolid se ha despertado este 3 de octubre con unos parámetros «buenos».