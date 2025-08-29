El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Episodio de contaminación por humo registrado el pasado 18 de agosto. C. Espeso

El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid

El servicio de emergencias 112 recuerda que en las zonas más afectadas se debe limitar la exposición, mantener puertas y ventanas cerradas y seguir las indicaciones de las autoridades

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:56

Valladolid ha amanecido este viernes con fuerte olor a humo procedente de los incendios que asolan la comunidad como consecuencia del cambio en la dirección del viento. Desde esta madrugada, una especie de neblina se palpa en el ambiente de la ciudad y de la provincia, lo que ha empujado a numerosos ciudadanos a alertar al servicio de emergencias de Castilla y León 112.

Se trata del segundo episodio de partículas contaminantes que sufre Valladolid en lo que va de agosto procedente de los incendios de la zona de Zamora, Galicia y Portugal. Ya el pasado 18 de agosto, una densa nube de humo cubrió la ciudad durante gran parte de la jornada.

El servicio de emergencias 112 recuerda que en las zonas más afectadas es recomendable limitar la exposición, mantener puertas y ventanas cerradas y seguir las indicaciones de las autoridades. Además, recomiendan a los ciudadanos que llamen al número de emergencias solo en caso de observar una columna de humo que pueda ser identificada con un incendio próximo.

