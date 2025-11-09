La octava 'Rio Running' convierte Las Moreras en un aula al aire libre

Las Moreras se convirtieron este domingo en una gran fiesta del deporte, la educación y la convivencia con la celebración de la octava edición de ... la 'Rio Running', una cita que ya forma parte del calendario deportivo y educativo de Valladolid. Este año, la carrera ha batido récord de participación con cerca de 700 corredores entre alumnos, padres y profesores, procedentes de seis institutos: Vega de Prado, Ribera de Castilla, Pinar de la Rubia, Antonio Tovar, La Merced, Condesa Eylo y, como novedad, el IES Galileo, que se ha incorporado por primera vez a esta iniciativa.

La prueba, impulsada desde 2016 por los departamentos de Educación Física de los centros participantes, propone un recorrido de cuatro kilómetros por la ribera del Pisuerga, con salida y meta en Moreras. Se podía completar corriendo o andando, con el aliciente añadido de que, además, subía nota. «Nos dan un punto extra en Educación Física y las amigas de clase nos hemos animado todas», comentaba la joven Diana Real, de 12 años, y estudiante de 1º de ESO del IES Antonio Tovar, que corría junto con su padre, Sergio Real. «Cuando me propuso ser su pareja para la carrera, yo acepté encantado. Me parece una bonita actividad para hacer juntos», comentaba él poco antes de la salida. «A los alumnos les damos un punto por participar. Los mayores tienen que registrar la carrera en GPS, pero no les exigimos ninguna marca. Unos vienen a por todas para ganar, mientras que a otros, con cruzar la línea de meta, les vale», indica Jesús Gil, uno de los profesores organizadores de la cita.

El objetivo es pasar un día de convivencia y fomentar los buenos hábitos. «Queremos que los alumnos vivan el deporte de una manera diferente, más allá de las clases, que entiendan el valor esfuerzo», explica Alicia Gutiérrez, profesora de Educación Física del Pinar de la Rubia y una de las impulsoras del proyecto. «Cada año vemos cómo los chicos y las familias se implican más. Es una jornada que nos une. Además, colaboran los equipos directivos y los AMPAS. Es un día precioso», añade.

Para los alumnos del IES Galileo ha sido toda una novedad. Su profesor de Educación Física, Pedro Recio, corrió junto a ellos entusiasmado. «El año pasado estuve dando clase en el Vega del Prado pero este curso he cambiado de instituto y como la iniciativa me parece tan buena, he querido implicar a mis alumnos. Es una actividad ideal para que practiquen deporte fuera del aula y fomentar la vida saludable», dice este profesor.

Durante la mañana, profesores, padres y alumnos compartieron recorrido y risas. Como en años anteriores, varios docentes hicieron de liebres, marcando distintos ritmos para los corredores más experimentados y para quienes simplemente querían disfrutar del paseo. Entre ellos estaba también Bruno Ronda, de 19 años y exalumno del IES La Merced. «Yo siempre he corrido la Río Running e incluso he llegado a ganar varios años en varias categorías. Este año, que ya estoy en la universidad, no quería perdérmelo y he venido como voluntario. Es un día precioso», comentaba este joven. Las AMPAS de los centros se encargaron del avituallamiento, con fruta y agua y también de los sorteos y premios finales.

Aunque la participación era el objetivo principal, la emoción se desató en la línea de meta cuando comenzaron a conocerse los resultados. En la categoría individual masculina, el primero en cruzar la meta, a los 14'53'', fue Roberto Quevedo, de 16 años y estudiante del IES Condesa Eylo. «Correr en las Moreras es un lujo. Me ha encantado participar y representar a mi instituto. Muchos vienen por la subida de nota. Yo vengo porque de verdad me encanta el deporte y lo disfruto mucho», comentaba satisfecho. La ganadora femenina fue Nerea San Juan del IES Vega del Prado, con un tiempo de 18'55''.

En la modalidad de parejas, el primer puesto fue para Alejandro Reina, de 16 años y estudiante del IES Pinar de la Rubia, y su amigo Asier Fernández, que hicieron un tiempo de 13'05''. «Somos compañeros de entrenamiento del Centro de Tecnificación de Triatlón. Me parece muy bien que los institutos potencien el deporte, porque nos ayuda a los jóvenes a concienciarnos», indica este estudiante. La primera pareja femenina fue la formada por Alba Picado y su padre Guillermo Picado, del IES Vega del Prado, con un tiempo de 21'04''.

Alejandro Reina y Asier Fernández, ganadores en la modalidad de pareja

Esta octava edición de 'Rio Running' ha servido para confirmar que es una cita que trasciende las aulas y refuerza los lazos entre centros educativos. «Es muy emocionante correr al lado de tus alumnos. Nunca me la pierdo, porque siempre disfruto mucho», concluía Milagros Puerta, profesora del IES La Merced.