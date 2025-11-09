El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Participantes en la carrera Rio Running, en la línea de salida R. Jiménez

La octava 'Rio Running' convierte Las Moreras en un aula al aire libre

Esta carrera escolar reúne a seis centros educativos y cerca de 700 participantes en su cita más multitudinaria

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

Las Moreras se convirtieron este domingo en una gran fiesta del deporte, la educación y la convivencia con la celebración de la octava edición de ... la 'Rio Running', una cita que ya forma parte del calendario deportivo y educativo de Valladolid. Este año, la carrera ha batido récord de participación con cerca de 700 corredores entre alumnos, padres y profesores, procedentes de seis institutos: Vega de Prado, Ribera de Castilla, Pinar de la Rubia, Antonio Tovar, La Merced, Condesa Eylo y, como novedad, el IES Galileo, que se ha incorporado por primera vez a esta iniciativa.

