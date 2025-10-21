Deporte como aliado para la integración social de las mujeres en Valladolid

Meifer, Noura, Melani, Silvia, Laura, Fátima forman parte de una larga lista de mujeres que este martes han hecho un parón en sus rutinas diarias ... para coincidir por unas horas y conocerse un poco más. «Tiene buena pinta, lo vamos a pasar bien», coincidían Ana y Amira al entrar en la sala polivalente del complejo deportivo Ruiz Hernández, escenario de un día por la integridad.

Allí, decenas de esterillas colocadas en el suelo se iban ocupando hasta reflejar frente a la pared de espejos un grupo multicultural con ganas de disfrutar de una actividad que organiza por tercer año la Fundación JuanSoñador. «Estamos muy contentas con la respuesta porque son casi 60 mujeres -entre los 16 y los 50 años- que van a poder conectar con ellas mismas», reconoce Silvia Oreja, educadora social de la Fundación y una de las organizadoras de este día.

Han sido tres horas que han transcurrido entre risas cómplices por compartir ejercicios, clases de fuerza física, estiramientos, pequeños descansos, baile y yoga que les han permitido dedicar un momento socialización y autocuidado. «El poder sacar ese tiempo que a veces cuesta tanto encontrar para que se sientan seguras y libres para moverse en un espacio pensado solo para ellas», añaden desde la organización.

Reconoce Meifer Escalante, una mujer venezolana de 30 años, que esta jornada «se sale a lo que solemos hacer normalmente con la Fundación Y a veces necesitamos algo diferente, la verdad que se agradece». Llegó a Valladolid el 22 de noviembre del año pasado por la situación que se vive en su país. «Para nadie es un secreto cómo está la situación allí y había que salir y encontrar un futuro mejor para una misma», se sincera. Meifer está inmersa en un curso de formación relacionado con el sector de la hotelería. «Aquí aprendo mucho y sobre todo lo relacionado con el tema de camarera de piso. Me apetece formarme con este curso y con otros para que sea más fácil a la hora de encontrar un trabajo», finaliza risueña la mujer antes de volver a su esterilla y continuar con la clase que no da tregua entre saltos y sentadillas.

La organización de esta III Jornada de Deporte en Femenino -que forma parte de la XIII Campaña de Sensibilización Corresponsabilidad por la Igualdad- subvencionada por el Ayuntamiento de Valladolid pone en valor el objetivo, «que sea una jornada para que las mujeres ganen en seguridad y pierdan miedo a entrar en el mundo de deporte, tan masculinizado a veces».

Algunas participantes ya se conocían previamente al compartir cursos de formación, proyectos de familia e infancia, cursos aprendizaje de español o actividades puntuales y otras se ponían cara por primera vez este martes durante las indicaciones de la profesora de la clase de gimnasia Laura Gil.

Ampliar Una de las participantes recoge su camiseta de obsequio. Carlos Espeso

Indicaciones a las que estaba muy pendiente Melani Quintero, de 23 años. Hace dos años que esta joven venezolana reside en Valladolid y conoció los cursos que impartían desde JuanSoñador por un amigo. «Me apunté a un curso de comercio para tener mayor noción del sector aquí en España y también para abrirme campo hacia el empleo», señala la joven. Espera que este día «sea productivo y divertido para todas», a la vez que agradece «un día distinto» como este.

Al haber obtenido tan buena respuesta por parte de las mujeres, la idea es que se consolide el año que viene. «Al final hemos cumplido el objetivo y han ido haciendo sus grupillos y conversando. Además, para la próxima quizá completemos con más actividades y un almuerzo tras las clases», apunta Silvia Oreja. Ella es una de las 45 profesionales que forman parte de la Fundación, que tiene como finalidad principal la prevención, educación y promoción social de personas de todas las edades en situación de riesgo o exclusión social.

«Ahora mismo estamos trabajando en diferentes proyectos y compartiendo experiencias con unas 120 personas. es muy gratificante», finaliza la educadora social antes de hacer las veces de profesora de baile para este variado grupo que reune a participantes de Valladolid con mujeres de Latinoamérica, Marruecos o Gambia, entre otras.