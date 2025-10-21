El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las participantes de la jornada en femenino comparten risas durante la clase de fuerza. Carlos Espeso
Valladolid

Deporte como aliado para la integración social de las mujeres en Valladolid

La Fundación JuanSoñador organiza un encuentro entre 60 féminas de distintas nacionalidades «para que se conozcan y se sientan libres en una jornada pensada para ellas»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 14:54

Comenta

Meifer, Noura, Melani, Silvia, Laura, Fátima forman parte de una larga lista de mujeres que este martes han hecho un parón en sus rutinas diarias ... para coincidir por unas horas y conocerse un poco más. «Tiene buena pinta, lo vamos a pasar bien», coincidían Ana y Amira al entrar en la sala polivalente del complejo deportivo Ruiz Hernández, escenario de un día por la integridad.

