Los nuevos contagios de VIH aumentan en Valladolid y preocupan los detectados en gente cada vez más joven

Si en algo inciden los profesionales que tratan a diario con personas que padecen VIH es en la importancia de conocer esta enfermedad y lo ... fundamental que es un diagnóstico precoz. Si todos los casos se detectaran en fases tempranas se evitaría la transmisión de contagios, ya que una persona correctamente tratada no transmite la infección, y se terminaría así con esta pandemia. El Día Mundial del Sida se celebra este lunes precisamente para derribar los muros y mitos que se han construido durante décadas sobre la enfermedad y sirve también para concienciar y hacer balance de su evolución.

Entre los dos hospitales en Valladolid han detectado 25 nuevos casos en este último año. Son seis más que los 19 que se notificaron en 2024. «Son más de los que nos gustaría tratar y casi la mitad (el 45%) de esos diagnósticos han llegado tarde porque son personas con el sistema inmunitario muy deteriorado. Es algo que nos preocupa porque la gente piensa que el VIH es cosa del pasado y no es así», explica Pablo Bachiller, desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Medicina Interna del Río Hortega. De hecho, se estima que en España viven con VIH entre 140 000 y 170 000 personas.

La perspectiva a nivel regional se mantiene prácticamente idéntica en nuevos casos detectados fueron 90 en 2024 (89 en 2023). De esos nuevos contagios por VIH diagnosticados en Castilla y León, 13 casos eran ya de sida (la última fase de la enfermedad) y 46 asintomáticos. Los datos que ofrece el 'Informe de Nuevas Infecciones por VIH en Castilla y León' revelan además que en la actualidad, el VIH se transmite fundamentalmente por vía sexual, ascendiendo hasta el 97,78% de los casos del último año.

Atrás queda la imagen del infectado de VIH por el uso compartido de agujas entre adictos a la droga. En el 63% de los casos se trata de hombres que tienen sexo sin protección con hombres, también hay un alto porcentaje (34%) que corresponde a personas con relaciones heterosexuales sin protección y un 2% que desconoce que tiene el virus o que carecen de sensación de riesgo en sus prácticas sexuales.

Contagios entre jóvenes

Y esto lleva a dibujar un nuevo perfil de personas que contraen la enfermedad y un factor que preocupa especialmente a los sanitarios: la edad de las personas contagiadas. Se han detectado 3.340 nuevos casos en toda España, de ellos, el 28% se trata de menores de 30 años «y el 10% de ese total tienen menos de 24», apuntan desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas. «Además, estimamos que al total nacional habría que añadir un 8% que se encuentra sin diagnosticar».

En Castilla y León, la mayor tasa de nuevos casos corresponde a hombres de 30 a 34 años, pero hay tres nuevos casos en el grupo de 15 a 19 años y un caso, de nuevo diagnóstico, en un hombre de edad entre 75 y 79 años. Además, según las conclusiones del informe regional, más de un 44% de los 90 casos detectados el último año corresponden a menores de 29 años. Y el perfil del paciente es variado.

«Socialmente no es lo mismo tener diabetes que tener VIH, pero hay que derribar esos miedos. No hay que encasillar a estas personas, porque le puede pasar a cualquiera», expone el doctor. En la Unidad de Enfermedades Infecciosas han tratado este año casos tan dispares como personas de apenas 19 años, universitarios, gente joven que ha tenido tres parejas en toda su vida o personas que no tienen sensación de riesgo a la hora de practicar sexo. «Por eso es tan importante la información y la concienciación sobre esta enfermedad», argumenta Bachiller. Mejor que nadie conoce los efectos de la misma y su tratamiento.

La prueba -gratuita y muy rápida- se puede hacer en centros de salud, hospitales y asociaciones

Entre el Hospital Clínico y el Río Hortega siguen la evolución de los tratamientos de unas 1.200 personas que padecen el virus de inmunodeficiencia adquirida. Asimismo, dentro del programa de profilaxis preexposición al VIH se encuentran 200 personas en Valladolid. No han contraído la enfermedad pero se les suministra una medicación que reduce el riesgo de contagios. «Son personas que debido a prácticas sexuales de riesgo o por la práctica de Chemsex (fiestas donde se usan drogas estimulantes para mantener relaciones sexuales con varias personas) están más expuestas aunque no contraen el VIH sí pueden contraer otras infecciones como sífilis, gonorrea, clamidia. De hecho, estas también están aumentando en los últimos años».

El virus de inmunodeficiencia humana ataca al sistema inmunitario. Entra en las células de defensa y las va destruyendo. Con el paso del tiempo, la persona se queda sin defensas ante enfermedades normales y en la última fase se diagnostica el sida. «Hay que actuar antes, porque la prueba se puede hacer de forma gratuita y muy rápida en cualquier centro de salud, en hospitales, farmacias o asociaciones... Los pacientes al igual que piden un análisis de sangre pueden pedir esta prueba específica (se detecta por sangre o saliva) a su médico de cabecera», añaden desde el Hospital Río Hortega.

Todo con tal de llegar al objetivo de erradicar una pandemia que llegó a España en los años 80 y que ha dejado -en los casos más graves- un total de 90.669 personas con SIDA (estadio final de la enfermedad). «Estamos muy cerca de cumplir ese 95% de diagnósticos como objetivo para 2030, en España estamos en el 92% y cumplimos con el objetivo de 95% de tratamiento y 95% de casos con carga viral indetectable, es decir, intransmisible. Y lo ideal sería que ese 95% se cumpla también en hacer desaparecer el estigma sobre esta enfermedad», finaliza Bachiller.