Pablo Bachiller, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Medicina Interna del Río Hortega.

Pablo Bachiller, médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Medicina Interna del Río Hortega.

Día Internacional del Sida

Los nuevos contagios de VIH aumentan en Valladolid y preocupan los detectados en gente cada vez más joven

El Hospital Clínico y el Río Hortega mantienen en tratamiento a unas 1.200 personas por esta enfermedad, cuyo diagnóstico precoz permite una supervivencia similar a la de una persona sana

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:57

Comenta

Si en algo inciden los profesionales que tratan a diario con personas que padecen VIH es en la importancia de conocer esta enfermedad y lo ... fundamental que es un diagnóstico precoz. Si todos los casos se detectaran en fases tempranas se evitaría la transmisión de contagios, ya que una persona correctamente tratada no transmite la infección, y se terminaría así con esta pandemia. El Día Mundial del Sida se celebra este lunes precisamente para derribar los muros y mitos que se han construido durante décadas sobre la enfermedad y sirve también para concienciar y hacer balance de su evolución.

