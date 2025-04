Nines Rebollo: «La soledad me eligió a mí, ahora la elijo yo»

La historia de María Ángeles 'Nines' Rebollo Valdespino, es la de una mujer que ha superado la pérdida de su ser más querido, que ha ... atravesado momentos de profunda tristeza y que ahora, disfruta al máximo de la independencia que la vida en soledad le brinda.

Hacía tan solo ocho meses que conocía «al único y gran amor de su vida», Pablo, cuando se casó con él. La vida le sonreía, con un trabajo que le encantaba, con los viajes imprevistos que organizaba con su marido y con la llegada de su única hija, Laura. Sin embargo, en 1994 la soledad de pronto llamó a su puerta para instalarse con ella. Con solo 42 años, Nines se quedó viuda y se enfrentó a un golpe que, según sus palabras, «no era capaz de encajar». Fue una etapa muy difícil en la que se sintió completamente desbordada. «Me vino grande todo», confiesa.

Gracias al apoyo de sus hermanas, de su familia política y de sus amigos y compañeras de trabajo, pudo salir adelante. «Fue una soledad impuesta. Que yo no había elegido. Yo tenía la ilusión de vivir con mi marido y de envejecer juntos y no era capaz de asumir la pérdida. Sobre todo, me daba miedo que mi hija sufriera», recuerda. Con esfuerzo y valentía, logró criarla sola y, con el tiempo, salir adelante. Hoy, para ella, la soledad es una elección. «Ni me planteo compartir la vida con nadie», dice con determinación. «El hombre de mi vida fue mi marido, y punto», sentencia.

Su hija Laura abandonó el nido hace aproximadamente 15 años, eso fue algo que también le costó asumir. De nuevo la casa se le caía encima. «Sabía que tenía que llegar el momento de que ella hiciera su vida, pero fue difícil quedarme sola por completo en casa», reconoce Nines. Sin embargo, hoy en día, esta mujer espontánea, cariñosa, resiliente y risueña, celebra su independencia. «Se vive muy bien sola. Hago lo que quiero, como quiero y cuando quiero», afirma tajante, pero entre risas. Su hija, su yerno y sus nietas Amelia y Julia, a los que ve a diario, son el motor de su vida.

Una vida en la que disfruta de la libertad de no rendir cuentas a nadie. «Ahora no cambio mi vida por nada», dice esta vallisoletana a la que le gusta disfrutar de su tiempo «a su manera». Asegura que no le interesa seguir un horario fijo ni apuntarse a actividades para mayores. «Eso está muy bien para los demás, pero no para mí. Yo ya estuve atada a unos horarios toda mi vida y ahora no quiero», comenta. De lo que sí que disfruta es viajando. Su próxima escapada será a Ámsterdam.

Nines pasó de una soledad impuesta a una elegida y aunque está encantada con su estilo de vida y con «tener la casa para ella sola», también reconoce que echa de menos la compañía de su esposo. «Lo que más extraño es la complicidad que teníamos y la locura de irnos de viaje de repente», dice. «Sólo renunciaría a mi soledad si Pablo pudiera estar conmigo, pero como no puede ser, pues opto por seguir sola. Así soy feliz«, concluye, «y esa felicidad, al final del día, es lo más importante».