La Navidad adelantada de Valladolid

El carpintero empieza a montar el nacimiento donde el herrero contribuye al sostenimiento del portal, el torno del alfarero gira sin parar con su artesanal ... factoría de vasijas, los pescadores lanzan la caña o el granjero reconduce al ganado por los caminos del Señor. Los escaparates del comercio vallisoletano van adelantando las navidades, pero existe uno por excelencia que siempre pone el Belén para anticipar esta tradición a naturales y forasteros: Ronte. La tradicional tienda de regalos de la calle de la Platería esquina con Macías Picavea cuenta desde hace unos días con los pastores haciendo camino por todos sus escaparates junto con decenas de figuras para hacer llegar a tiempo a los posibles clientes al nacimiento de Jesús.

Ver el montaje en este céntrico comercio es para la vida local algo así como el comienzo de los preparativos festivo, pero con la tradición más arraigada, la de comprar nuevas figurillas, reponer las rotas del año anterior o incluso la de adquirir una nueva composición. Opciones posibles que se hacen realidad en esta tienda que hace despertar al tiempo que plantearse a los transeúntes que el calendario avanza rápido hacia el mes de diciembre. El río fluye por este histórico nacimiento con múltiples escenas con granjeros, costureras, lavanderos o músicos que entrecruzan sus cometidos con los Reyes Magos. Los mismos que alzan la mirada hacia el fondo del escaparate, en las estanterías inmediatas, donde se disponen numerosas posibilidades de regalo para estos días.

Y ese reclamo comercial se intercala también, por ejemplo, con una estética más modernista y nórdica. Es el caso, por ejemplo, de los escaparates de otro de los tradicionales comercios que reúnen muchas atenciones estos días, los de Justo Muñoz de la calle Teresa Gil y también de Duque de la Victoria, donde las escenas navideñas consiguen su propósito de atracción de posibles compradores además de numerosos adornos y belenes que comparten decoración con devoción a medio camino entre la ciudad donde nació Jesús -Belén- y la ciudad oficial de Papá Noel en Laponia -Rovaniemi- en claro recuerdo neerlandés al origen religioso de San Nicolás.

Ampliar Administración de lotería El gato negro. Rodrigo Jiménez

Estos decorados navideños van multiplicándose por las calles de la capital vallisoletana a la vez que abundan los décimos del Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional en los escaparates de las administraciones, también de los bares y restaurantes habituales, o las ediciones navideñas de multitud de libros monotemáticos que empiezan a hacerse con los escaparates de las librerías y cuyos títulos cada vez son más numerosos tanto para público infantil como juvenil y adulto. Del sector gastronómico también empieza el acopio tanto por regalos, cestas de empresa o de las propias familias como es el caso de otro histórico de la plaza, reconvertido en los últimos años en delicatessen: Pantaleón Muñoz, situado en la calle León, e incluso la nueva tienda de Polvorones El Toro de Cánovas del Castillo.

En otro punto de la ciudad otros adelantados de estas fiestas son El Corte Inglés, que llevan con su amplio espacio navideño abierto desde finales de octubre pero lo cierto es que su ya tradicional mercadillo con decoración, productos artesanales y dulces típicos a las puertas del centro comercial abre sus persianas este mismo viernes además con multitud de actividades para festejar estos días que se avecinan. Es más, este año incluirá un montaje belenístico realizado por los maestros de la Asociación Belenista Castellana de Valladolid y que recoge los principales relatos bíblicos de la Natividad con su escenografía caracterizada por el realismo y detalle.

Ampliar Librería Margen. Rodrigo Jiménez

Y mientras, por más de un centenar de calles de la ciudad, los operarios de Iluminaciones Ximénez afanándose para tener toda la iluminación instalada y probada de cara al encendido oficial del próximo jueves 27 de noviembre. Los mercadillos navideños de Plaza Mayor y Portugalete también van tomando forma de la misma manera que la pista de hielo. El complejo de ocio que vuelve a montarse en el Paseo de Coches del Campo Grande con una pista de 600 metros cuadrados y resguardada baja una carpa de grandes dimensiones para hacer más confortable el disfrute de esta técnica de patinaje que estará abierta en la capital desde la semana próxima y hasta el 6 de enero. Cabe señalar, asimismo, que este año se complementará con una atracción para niños y para mayores tematizada en Papa Noel.