El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escaparate de Justo Muñoz ya con decoración de Navidad.

Ver 11 fotos
Escaparate de Justo Muñoz ya con decoración de Navidad. Rodrigo Jiménez

La Navidad adelantada de Valladolid

Los tradicionales nacimientos, la decoración más nórdica, los décimos de la lotería o la gastronomía de delicatessen avanzan las celebraciones junto con el mercadillo y el primer belén monumental abierto

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

El carpintero empieza a montar el nacimiento donde el herrero contribuye al sostenimiento del portal, el torno del alfarero gira sin parar con su artesanal ... factoría de vasijas, los pescadores lanzan la caña o el granjero reconduce al ganado por los caminos del Señor. Los escaparates del comercio vallisoletano van adelantando las navidades, pero existe uno por excelencia que siempre pone el Belén para anticipar esta tradición a naturales y forasteros: Ronte. La tradicional tienda de regalos de la calle de la Platería esquina con Macías Picavea cuenta desde hace unos días con los pastores haciendo camino por todos sus escaparates junto con decenas de figuras para hacer llegar a tiempo a los posibles clientes al nacimiento de Jesús.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Perdoné, pero no olvido»: la lección de vida de Ortega Lara en Los Dominicos
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  7. 7 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  8. 8 Uno de los dos mineros muertos en el accidente de Cangas es de Villablino
  9. 9

    La Plataforma por el Soterramiento presentó una solicitud BIC que podría haber frenado la nueva estación
  10. 10

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Navidad adelantada de Valladolid