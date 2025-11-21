El Corte Inglés de Valladolid enciende la Navidad El centro comercial del paseo de Zorrilla estrena la decoración luminosa de su fachada, además del mercado de adornos y productos grastronómicos de las fechas

El Norte Valladolid Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:12 Comenta Compartir

Fiel a su costumbre de adelantar la llegada de la primavera y de la Navidad, el centro comercial de El Corte Inglés en Valladolid ha inaugurado esta noche la iluminación de su fachada para las fiestas, además de su mercado navideño en el paseo de Zorrilla. El arranque de la campaña ha corrido a cargo de la compañía artística Pablo Méndez, que ha culminado con un espectáculo de música y luces en la fachada del centro comercial.

Las casetas del mercado navideño ofrecen adornos, figuras, complementos decorativos y productos gastronómicos tradicionales en las fiestas. El mercado navideño estrena este año un Belén tradicional realizado por los maestros de La Asociación Belenista Castellana de Valladolid, que recrea con gran realismo y detalle los principales relatos bíblicos de la Natividad, «una invitación a contemplar la historia, la tradición y la fe que inspiran la Navidad», propone la firma de grandes almacenes