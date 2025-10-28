Nace HumanIA Lab, un laboratorio para «integrar» la inteligencia artificial en las Humanidades de la UVA

«No es algo que nazca ayer, llevamos tiempo con la convicción de que la nueva inteligencia artificial generativa que está llegando va a suponer ... un cambio absolutamente fundamental y engloba un conjunto de capacidades a las que ningún investigador tendría que renunciar», justifica el vicedecano de Ordenación Académica de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, José Vicente Hernández Conde, en relación a la puesta en marcha de HumanIA Lab, un laboratorio impulsado desde la propia facultad que busca «integrar» y aplicar las nuevas tecnologías a las especialidades de Humanidades.

Su «misión», como lo califica Hernández Conde, director del laboratorio e impulsor del mismo junto a la decana de Filosofía y Letras, Dunia Etura, no es otra que reunir a académicos e investigadores del campus de diversas disciplinas y convertirse en un «centro de intercambio de conocimiento, fomentando la colaboración, compartiendo experiencias y que actúe como dinamizador de la facultad en el ámbito de la inteligencia artificial y las humanidades digitales». «El objetivo es proporcionar un soporte, innovación y liderazgo a las distintas especialidades que impartimos y a los grupos de investigación presentes en nuestro centro», asevera el vicedecano de Ordenación Académica, al tiempo que remarca que el fin último es «garantizar el desarrollo e integración de este tipo de tecnologías y que se lleve a cabo de una manera crítica, reflexica y ética».

En definitiva, HumanIA Lab busca erigirse como «punto de encuentro» para que los profesionales investigadores de las distintas especialidades del campus (Geografía, Historia, Filosofía, Filología, Periodismo, Musicología... entre otras) ahonden en la inteligencia artificial y puedan aplicarla e integrarla tanto en su actividad docente como investigadora, así como «establecer sinergias entre todos ellos».

Presentación, jueves 30 en el salón Lope de Rueda de Filosofía y Letras 9:30 horas Inauguración. Participarán el rector, Antonio Largo; la vicerrectora de Innovación Docente y Transformación Digital, Susana Álvarez; el vicerrector de Investigación, Enrique Baeyens; la decana de Filosofía y Letras, Dunia Etura; y el director de HumanIA Lab, José Vicente Hernández Conde.

10:00 horas HumanIA Lab: origen, propósito y camino, a cargo de Dunia Etura.

10:30 horas Scayle: Infraestructura y servicios a disposición del laboratorio HumanIA y la UVA. A cargo de José Manuel Martínez, Rodrigo González y Álvaro Fanego.

12:15 horas Dariah y Clarin: Panorama, utilidades prácticas y casos de uso para humanidades. Con Rocío Ortuño, directora del Laboratorio de Innovación e Humanidades Digitales de la UNED.

13:15 horas El fin de la opacidad: Transparencia y autonomía en la era de la IA, a cargo de José Vicente Hernández Conde.

Asimismo, la idea es fijar líneas colaborativas con otros laboratorios o centros similares de instituciones de educación superior. «El objetivo también es participar en proyectos, intercambiar experiencias, compartir conocimientos y desarrollos... Y en último término, potenciar la acción docente-investigadora de las Humanidades por medio de este tipo de tecnologías». añade Hernández Conde. En cuanto a la periodicidad, la actividad de HumanIA se extenderá durante todo el año, con seminarios mensuales y un programa «muy variado». Este jueves tendrá lugar su presentación oficial en el salón Lope de Rueda de Filosofía y Letras. En la jornada, que arrancará a las 9:30 horas y se prolongará toda la mañana, participarán entre otros, además de sus impulsores, el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo.

Este laboratorio es de nueva creación, pero la inteligencia artificial no es algo nuevo en Filosofía y Letras. «Hace ya tres años se pusieron en marcha las Jornadas de Humanidades Digitales e Inteligencia Artificial con el objeto de visiblizar el trabajo de los distintos docentes e investigadores del centro en este ámbito y que conociesen las experiencias que unos y otros estaban teniendo y los proyectos que estaban llevando a cabo. Este año, en el curso 2025-2026, tendrá lugar la cuarta edición, con lo cual es una iniciativa que ya se remonta a años atrás, pero la creación del laboratorio como institución es algo en lo que estamos trabajando desde hace prácticamente un año, convencidos del cambio importante que va a suponer la nueva inteligencia artificial generativa que está llegando», concluye José Vicente Hernández Conde.