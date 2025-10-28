El Salón de Grados de Filosofía y Letras llevará el nombre de Carmen Sarmiento

El Norte Valladolid Martes, 28 de octubre 2025, 10:47 Comenta Compartir

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (UVA) inaugurará este miércoles, a 12:00 horas, la placa con el nombre de Carmen Sarmiento en su Salón de Grados, en un acto que contará con la presencia de la periodista.

Carmen Sarmiento es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid, la primera persona propuesta para este reconocimiento por el grado en Periodismo.

Esta iniciativa se enmarca en el propósito de la Facultad de revertir la desigualdad en la denominación de sus espacios, ya que, de las más de cincuenta aulas, seminarios y salas con nombre propio, solo tres están dedicadas a mujeres: Concepción Arenal, Luisa Cuesta y Rosa Luxemburgo.

Temas

Universidad de Valladolid