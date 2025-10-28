El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La periodista Carmen Sarmiento es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid. El Norte

Valladolid

El Salón de Grados de Filosofía y Letras llevará el nombre de Carmen Sarmiento

El acto tendrá lugar este miércoles a las 12:00 horas y contará con la presencia de la periodista, Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 28 de octubre 2025, 10:47

Comenta

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (UVA) inaugurará este miércoles, a 12:00 horas, la placa con el nombre de Carmen Sarmiento en su Salón de Grados, en un acto que contará con la presencia de la periodista.

Carmen Sarmiento es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Valladolid, la primera persona propuesta para este reconocimiento por el grado en Periodismo.

Esta iniciativa se enmarca en el propósito de la Facultad de revertir la desigualdad en la denominación de sus espacios, ya que, de las más de cincuenta aulas, seminarios y salas con nombre propio, solo tres están dedicadas a mujeres: Concepción Arenal, Luisa Cuesta y Rosa Luxemburgo.

