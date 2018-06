Miles de personas se rebelan en Valladolid contra «la impunidad a los machistas y violadores» Manifestación contra la puesta en libertad provisional de 'la Manada'. / Gabriel Villamil Tres de los condenados por la Audiencia de Navarra ya han salido de prisión tras abonar una fianza de 6.000 euros cada uno EL NORTE Valladolid Viernes, 22 junio 2018, 21:46

Cerca de 5.000 castellanosyleoneses se han echado hoy a la calle para clamar contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de dejar en libertad provisional, con una fianza de 6.000 euros, a los integrantes de 'La Manada' y para exigir la reforma del Código Penal y unas penas más duras porque las leyes sobre violencia sexual en España «dejan mucho que desear».

Las concentraciones se han desarrollado en todas las capitales de provincia convocadas por la Coordinadora de mujeres y con lemas como 'Contra la Justicia Patriarcal', 'Terrorismo consentido por la Justicia' y 'Mujeres a la calle violadores a prisión', entre otros.

En Valladolid, unas dos mil personas se han concentrado en Fuente Dorada para, posteriormente, dirigirse a los juzgados donde miembros de la Coordinadora de mujeres han leído un manifiesto en el que han expresado su rechazo a una última decisión judicial que «nadie entiende», que vuelve a «desproteger» a la víctima y que «ha obligado a la mujer» a salir a la calle para «luchar por nuestros derechos».

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, una de las integrantes de la permanente de la plataforma en Valladolid, Yoana González que ha pedido a los jueces «perspectiva de género» para que las condenas comiencen a ser «reales», al tiempo que ha insistido en la necesidad de reformar el Código Penal y «endurecer las penas».

González considera que el mensaje que está mandando la Audiencia Provincial a las mujeres, a pocos días de que comiencen los San Fermines, es que «nos quedemos en casa» para que estos «violadores» puedan andar por las calles «con total impunidad».

En este punto, ha lamentado que España sea «el hazmereír» de Europa porque las leyes sobre violencia sexual «dejan mucho que desear» y ha avisado que si políticos y jueces no «toman cartas en el asunto» serán las mujeres las que «les obliguen» desde la calle a «hacerlo».

El manifiesto denuncia que la sentencia lanza un mensaje de «impunidad a los machistas» y reclama una «limpieza de jueces con mentalidad medieval», al tiempo que lanzan un aviso a los violadores para que sepan que las mujeres «no están solas».

En Ávila se han concentrado un centenar de personas para protestar por la decisión de la Audiencia de Navarra en la Plaza Mercado convocados por las asociaciones feministas de la capital que han llevado a cabo una representación teatral de la justicia que hay en España.

En Burgos la concentración, en la que ha participado cerca de un millar de personas, se ha convertido en una manifestación improvisada por las calles del centro de la ciudad bajo gritos de 'No es no, lo demás es violación', 'Escucha hermana, aquí está tu manada' y 'Si no digo que sí, también es violación'.

Burgos. / Ical

La manifestación, en la que ha participado la concejal del Grupo Municipal de Imagina Burgos, Antea Izquierdo, ha estado encabezada por una pancarta bajo el lema 'Disculpen las molestias, nos están asesinando. Autodefensa Feminista'.

Unas 200 personas se han vuelto a concentrar frente a la Plaza Botines de León para mostrar su rechazo ante la salida de la cárcel de los miembros de 'La Manada' bajo los cánticos de «Es violación», «nosotras somos la manada» y «yo sí te creo», entre otros. Del mismo modo, en Ponferrada también se ha producido la misma reivindicación en la Plaza del Ayuntamiento.

León. / Ical

Alrededor de 300 personas se han dado cita en Palencia para protestar por la puesta en libertad de los miembros de 'La Manada' en torno a la estatua en honor a la mujer palentina. Al grito de «mujeres a la calle violadores a prisión« o «no es un caso aislado es un patriarcado» han manifestado su indignación con la decisión de la Audiencia Provincial de Pamplona.

Palencia. / Ical

Pancartas en Salamanca

En Salamanca, unas 450 personas, según fuentes policiales, se han concentrado, pasadas las 20.00 horas en la Plaza Mayor, para mostrar su malestar con la decisión judicial, donde han portado pancartas con mensajes como 'Ante la in-justicia patriarcal, respuesta feminista' o 'No es abuso, es violación', además de promover cánticos en la misma línea de discrepancia con la salida de prisión.

De esta forma, se ha repetido la concentración que ya tuvo lugar 24 horas antes en el mismo lugar. En esa primera jornada, a través de la convocatoria por redes sociales, se presentaron unas 250 personas en el ágora.

En torno a trescientas personas se han concentrado esta tarde en el Azoguejo de Segovia para protestar por la decisión judicial que ha dejado en libertad a los miembros de 'La manada'. La asamblea feminista, además, ha elaborado una campaña de concienciación para evitar actitudes machistas durante las fiestas de Segovia.

Alrededor de 200 personas se han concentrado esta tarde frente al Palacio de los Condes de Gómara, sede de la Audiencia Provincial de Soria, para protestar contra la libertad provisional de 'La Manada'.

Soria. / Ical

Una gran pancarta, con los lemas 'Basta de justicia machista y patriarcal' y '#NosotrasTeCreemos', ha presidido esta concentración en la que se han lanzado gritos solicitando a los encargados de impartir justicia que revisen sus criterios.

En Zamora, el colectivo de reciente creación 'Movimiento Feminista Trece Rosas' ha logrado convocar a 300 personas, la mayor parte mujeres, en la plaza de la Constitución, con el objetivo de mostrar el «más profundo rechazo e indignación» ante la sentencia que deja a los integrantes de la manada en libertad.

'Hermana, te creemos', 'La manada somos todas' o 'No nos vamos a callar' han sido algunas de las consignas que se han podido escuchar durante la concentración.