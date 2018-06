Unas 250 personas protestan contra la excarcelación de La Manada La concentración de protesta se celebró en la Plaza Mayor. / LAYA La concentración, convocada a través de las redes sociales, exhibió mensajes contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 22 junio 2018, 11:36

En torno a 250 personas se concentraron a última hora de la tarde de ayer en la plaza Mayor de Salamanca para protestar contra la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de excarcelar a los cinco miembros de La Manada acusados de violar a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín de 2016, recoge Ical.

Bajo lemas como 'No es no' o 'No es abuso, es violación', y con pancartas que rezaban consignas como 'Basta de justicia patriarcal', 'Agresión machista, respuesta feminista' o 'Juntas y fuertes. Feministas siempre', las en torno a 250 personas concentradas, convocadas por el Movimiento Feminista Salamanca, se mantuvieron durante más de media hora en el ágora salmantina en apoyo a la víctima de la agresión sucedida hace dos años en Pamplona.

La convocatoria de la concentración se realizó a través de servicios de mensajería instantánea de móvil y mediante las redes sociales. Tal y como sucedió cuando se conoció la sentencia de La Manada, las llamadas a salir a la calle y protestar contra lo que consideraban un fallo judicial demasiado benévolo se multiplicaron en Salamanca.

Durante la tarde de ayer las concentraciones de protesta se reprodujeron por todo el país cuando se conoció que la Audiencia Provincial de Navarra había decretado libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros del grupo hasta que se resuelvan sus recursos.