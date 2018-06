300 personas protestan en Palencia por la liberación de La Manada

La Manada está en la calle. José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo han pagado 6.000 euros de fianza y han salido de la cárcel. Con su salida del centro penitenciario, estos cinco condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual, han conseguido que España salga a su vez a la calle para protestar en contra de esta decisión judicial, y Palencia no se ha quedado al margen de las protestas.

Unas trescientas personas acudieron al llamamiento de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, y las inmediaciones del Monumento a la Mujer se fueron llenando poco a poco de personas dispuestas a protestar y a corear frases como «no es no», «mujeres a la calle, violadores a prisión» o «no es abuso, es violación». Entre los manifestantes había personas de todas las edades, en su mayoría mujeres, aunque fueron muchos los hombres que se sumaron a la concentración, como Ángel Romero. «Todos tenemos madre, hijas, sobrinas o amigas y a mí no me gustaría que a nadie cercano a mí le pasara algo así. No entiendo la justicia, tal vez sea torpeza mía, pero no es comprensible que gente así salga de la cárcel por las buenas y otros estén ahí dentro casi por robar un mendrugo de pan», sentenció este vecino.

Elisa Simón y Nuria González, integrantes de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia, se encargaron de leer un sentido manifiesto que recordó las palabras de María Moliner, que definía una manada como «un grupo de animales cuadrúpedos salvajes que van juntos». Definiciones al margen, la plataforma fue constructiva en su discurso y habló de la educación como única forma de atajar esta lacra.