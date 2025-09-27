El mapa comunitario de las incidencias en Valladolid: de qué se quejan los vecinos

El mapa de calor sobre Valladolid muestra unas zonas con un claro color rojo. Encima, un número. Dos, tres, siete y hasta 32. Si se ... amplía la imagen con la ruleta del ratón, el número se disipa y se divide en varias etiquetas que tienen dibujado un pequeño contenedor. Cada una indica la presencia de basura u objetos abandonados en la vía pública de Valladolid. La herramienta que lo muestra es un mapa comunitario de incidencias puesto en marcha en colaboración con la aplicación web Basura Cero y donde también participa la Asamblea Ciclista de la ciudad (ASCIVA). En él, los vecinos de la ciudad pueden ubicar diferentes incidencias que observen en la calle. Desde desperfectos en las aceras, señales de tráfico dañadas o mobiliario urbano en mal estado.

Son 622 en lo que va de año (y a fecha de este miércoles) y la mayoría se relacionan con la presencia de basura u otros objetos abandonados en la vía pública. La Rondilla y La Rubia son los barrios donde los vallisoletanos sitúan el mayor número de incidencias de estas características. 165 y 72, respectivamente a lo largo de todo el año, donde ya se han abierto incidencias en 41 zonas de la capital. Los puntos en el mapa se reparten por toda la ciudad, pero tienen menor presencia en Parquesol, Villa de Prado o San Pedro Regalado. También en zonas no residenciales, como en los polígonos de la capital. En el caso de La Rubia, la mayoría de los problemas se concretan en la calle del Doctor Moreno por la presencia de enseres abandonados. Desde que se puso en marcha la plataforma -la primera incidencia data de septiembre de 2024- hay una treintena de denuncias en esta vía, también por acumulación de cartón o la presencia de residuos fuera de los contenedores destinados a almacenarla.

Mapa comunitario de incidencias

Relacionado de alguna forma con la limpieza de las calles aparece otra categoría, el mobiliario urbano dañado, donde muchas de las incidencias se concretan en la presencia de excrementos de palomas en bancos de la vía pública. Es el mobiliario en el que más «desperfectos» encuentran los vecinos, en su mayoría por tener travesaños y maderas rotas. La vegetación crecida o «descuidada» es también otro de los problemas que más detectan los vecinos de la capital, al menos según quienes registran las incidencias en la plataforma. La mayoría corresponden a la invasión de maleza en la calzada o en las aceras, donde los usuarios, especialmente en las registradas este verano, concretan el riesgo de incendio por la vegetación. En porcentajes, el 82% de las incidencias son por la presencia de basura u objetos abandonados, el 4,5% por incidencias ciclistas o el 3% por desperfectos en la calzada.

Una de las novedades que se ha incluido en el mapa durante los últimos días es un apartado para situar incidencias ciclistas en la ciudad. La mayoría se dan, como es obvio, en lugares de la capital donde existen sendas ciclistas. Muchos de los problemas que detectan los vecinos son la falta de rebajes en las conexiones de los carriles para las dos ruedas con las calzadas. Los vecinos han abierto trece incidencias por la presencia de vegetación que crece e invade los carriles, lo que dificulta el paso de los ciclistas en algunos puntos como en el Paseo de Juan Carlos I, a la altura de Los Santos-Pilarica. También se concretan tramos donde se han observado deterioros sobre el propio pavimento, como baches en los ciclocarriles.

Las incidencias menos registradas corresponden con la poca iluminación de las calles y hay cuatro por presencia de plagas o animales muertos

Para enviar una incidencia, la plataforma obliga a los vecinos a indicar una categoría, registrarla con un nombre de usuario, describir el problema y adjuntar una fotografía para que se constate la existencia de esa situación. En este caso se pueden ver imágenes de baldosas en el suelo levantadas o rejillas de desagüe que se han desprendido y que dejan una brecha en el pavimento. Desde el Ayuntamiento, no obstante, informan de que solo se tendrán en cuenta las incidencias que llegen a través del canal oficial del Consistorio. Este año, el sistema de incidencias quejas y sugerencias ciudadanas ha recibido 30.784 -a fecha de este jueves- y ha resulto 28.206. Es decir, se ha dado solución al 91,6% de las peticiones entrantes.

De hecho otro de los problemas repartidos en la ciudad son los desperfectos en las calzadas o en las aceras. La mayoría corresponden con la presencia de alguna arqueta o baldosas levantadas, pero también hay otros donde se concreta la presencia de un aparcabicis -no de Biki- al que le falta una barra donde colocar la bicicleta. Otra incidencia que también aparece sobre el mapa en esta categoría es la presencia de grava suelta en la calzada en el entorno de La Farola. Precisamente hace unos días, los vecinos del barrio salieron a la calle a barrer en la calle Sol, donde reclamaron también el asfaltado definitivo para que no se produjeran más desprendimientos. El aviso en la plataforma se fecha en noviembre de 2024, hace casi un año.

La plataforma deja también un espacio bajo el nombre de 'otro tipo de incidencias' y que no se concretan en ninguna categoría. Una de las incidencias más actuales, registrada este lunes, denuncia la presencia de un contenedor de aceite lleno en la calle Zorzal, en Pajarillos Bajos mientras que hay vecinos que también alertan del «mal estado» del suelo de goma del parque infantil situado en la calle Mieses, donde además se concreta que el parque es de reciente construcción. No todas las incidencias están activas, la herramienta permite marcarlas como resultas y también se dispone de un enlace desde el que se puede informar directamente al Ayuntamiento de la incidencia a través de Whatsapp (el Consistorio recibe una de cada cinco por este canal oficial).

El servicio lleva en activo desde septiembre de 2024 y ha sido a lo largo de este año cuando ha comenzado a ser más conocido, sobre todo a través de redes sociales, si bien su uso está permitido a cualquier usuario, siempre que se adjunten esas pruebas mencionadas. El récord de incidencias se estableció en julio, con 124, mientras que los registros más bajos corresponden a abril, cuando se abrieron 34. De momento, en septiembre ya se han registrado 116.

Verificar el problema

Las denuncias menos registradas corresponden con iluminación defectuosa, donde solo aparecen tres incidencias activas, una por una farola inclinada y dos por luces fundidas, una de ellas en el puente de Hispanoamérica. Las plagas o la presencia de animales muertos en la vía pública es otro de los problemas menos registrados en la plataforma. Hay cuatro, dos por ratas en la zona de Poniente y la calle de la Pasión, otra por cucarachas y garrapatas en el barrio de Pilarica y la última por una paloma muerta «desde hace varios días» en la calle Málaga, en Delicias.

También son escasas las incidencias relativas a la mala señalización -donde por ejemplo aparece el paso de cebra en la avenida de Miguel Ángel Blanco que estuvo meses sin pintar- o a la obstrucción de la vía pública. Cuatro en cada caso. La ocupación se puede producir también por la presencia de vegetación, pero destaca la presencia de dos incidencias a causa del mobiliario de establecimiento de hostelería que ocupa la vía pública. Una de ellas, en la plaza de Rosa Chacel, corresponde con el mobiliaria de un negocio que cerró sus puertas en el mes de agosto.

En cualquier caso, la herramienta cuenta ya con 619 incidencias registradas en todo el año en 41 zonas de la ciudad y de las que se han resuelto 258. Para marcar la incidencia como solucionada, los propios usuarios pueden confirmar que el problema ya no persiste, para lo que se exige que la persona que informa del cambio de situación haya verificado «presencialmente» que ha sido solucionada. Es decir, que más de la mitad se dan por resueltas por los propios usuarios.