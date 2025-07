Las quejas y sugerencias de los vallisoletanos al Ayuntamiento: cuarenta al día sobre limpieza y tráfico

Los vecinos de Valladolid tienen derecho a quejarse y a sugerir cosas al Ayuntamiento. Aspectos que no convencen, sugerencias, reclamaciones e incluso agradecimientos que pueden ... derivar a las diversas áreas del Consistorio. Los ciudadanos disponen de varios canales para hacerlo, por llamada telefónica, a través de correo electrónico, Whatsapp o por la página web del Ayuntamiento. A través de estos métodos, los vallisoletanos transmitieron al Consistorio 17.536 quejas durante los primeros seis meses de 2025. De todas las consultas se han resuelto casi su totalidad, el 91,7%, mientras que todavía quedan por dar solución a otras 1.270, según los últimos datos recogidos en el informe de actuaciones publicado en la web del Ayuntamiento.

Las reclamaciones son varias y atienden a diferentes categorías, servicios y áreas que competen a la vida de los vallisoletanos. Pero sobre todas ellas hay una que es la que suma el mayor número de quejas y sugerencias de los vecinos de la capital. Las relacionadas con la salud pública y la seguridad ciudadana, donde por ejemplo se encuentran los asuntos que tienen que ver con la limpieza de las vías públicas entre otras muchas.

Es el ámbito que más reclamaciones suscitó en el primer semestre de 2025 y en conjunto representan el 34,06% del total. Que estén tan arriba no es algo nuevo y también lideran la lista en el cómputo global. Desde 2009, cuatro de cada diez reclamaciones que el Consistorio ha recibido están relacionadas con el área de salud pública y seguridad ciudadana. Desde entonces suman 135.700 y durante este año y hasta este viernes, los ciudadanos ya han remitido 6.222 peticiones a este ámbito. De ellas, 3.688 han ido destinadas al servicio de limpieza -1.610 por la limpieza de calles, 978 por la recogida de residuos o 588 por la recogida de enseres-, 1.230 al de salud pública o 1.216 al de la Policía Municipal. Frente al gran volumen de sugerencias también está el tiempo medio que los servicios del Ayuntamiento tardan en resolver las situaciones en este área. En este caso son cuatro días y medio, la segunda que menos tarda en hacerlo.

Sobre estos datos valora el concejal del área, Alberto Cuadrado, de Vox. «Durante los dos últimos meses se ha comenzado a hacer una discriminación en las sugerencias, nos dimos cuenta de que algunas de las que llegaban estaban más relacionadas con otras áreas, como por ejemplo la recogida de hojas en un parque, que depende más de parques y jardines», explica. Es uno de los motivos que da el concejal, que reconoce que la mayoría de los avisos que se reciben y que se registran se relacionan con la recogida de enseres y residuos en vía pública. «La realidad es que se debería llamar al servicio y no se hace, a pesar de que el teléfono funciona y es bien práctico, tanto para el vecino como para organizarnos nosotros en el servicio. Porque la recogida en contenedor, salvo casos muy puntuales, está controlada», apunta el responsable del área. Sobre esto, un dato que aportó el Ayuntamiento en marzo de este año. Los vallisoletanos tiraron el año pasado 384 enseres al día en la calle sin avisar a Limpieza.

«Hay que dejar de usar el servicio de limpieza como arma arrojadiza, lo que hay que hacer es apoyarlo» Alberto Cuadrado Concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana

Alberto Cuadrado también avanza que se pondrá en marcha una campaña que buscará concienciar al ciudadano precisamente para que esto no suceda. «Lo mejor es llamar, decir lo que tienes y el servicio se organiza para recogerlo. El 99% de los ciudadanos lo hacen bien, el resto solo perjudican a los vecinos y a los trabajadores de limpieza», explica el concejal, quien también concreta que la mayoría de las peticiones que reciben no son quejas, sino sugerencias. «Hay que dejar de usar el servicio de limpieza como arma arrojadiza, lo que hay que hacer es apoyarlo», zanja.

La siguiente en la lista es el área de tráfico y movilidad con 4.494 quejas y sugerencias, que congrega el 24,76% de las peticiones que han hecho los vallisoletanos este año. De todas estas, el servicio de espacio público e infraestructuras es el que más ha recibido, con 2.025 -donde por ejemplo se encuentra el manteminiento del espacio urbano-, seguido del centro de movilidad urbana, con 1.100 -donde se integran la mayoría de las sugerencias sobre movilidad- y de Auvasa, con 571 -donde casi el total de las quejas se relacionan con los propios vehículos de la institución-. En el caso de Auvasa también destaca que las reclamaciones que los vecinos han efectuado este año superan ya a las de 2023 y se acercan a las de todo el año pasado, cuando fueron 652.

Después de tráfico y movilidad aparece en la lista el área de medioambiente, con 3.910 peticiones y donde la mayoría de las reclamaciones que hacen los vecinos se destinan al servicio de parques y jardines. Sigue el área de hacienda, que suma 1.472 quejas y sugerencias. La mayoría, el 44,49%, se destinan para la atención ciudadana y muchas de ellas para pedir información. Desde abril han sufrido un repunte y el número de consultas ha pasado de 225 en febrero a las 414 que se produjeron en junio, justo cuando entró en vigor la nueva tasa de basuras en Valladolid, que depende de este área.

El Ayuntamiento da solución al problema en un plazo medio de 7,21 días

Pero las peticiones vecinales no quedan ahí, porque no sirve de nada mandarlas si luego no hay respuesta. En lo que va de año, hasta este viernes, se han resuelto 16.671 frente a las 18.148 que se han enviado desde enero. Es decir, que el 91,86% de todas las peticiones de los vallisoletanos de 2025 ya se han resuelto. Para hablar de las áreas donde más se resuelve hay poca novedad, el orden es el mismo que en el caso de las sugerencias enviadas al Consistorio. Las que mayor volumen de entrada tienen son también las que más resoluciones presentan. Son 5.949 en el área de salud pública y seguridad ciudadana, 3.947 en el de tráfico y movilidad o 3.082 en el de medio ambiente.

Con la última actualización del sistema disponible y que alcanza hasta este viernes, durante todo este año, los vecinos de Valladolid han efectuado 18.148 peticiones a las distintas áreas. Los datos ya son mayores que los que se registraron en algunos años previos, como en el periodo que va desde 2009 hasta 2016. En el último, 2024, el total de quejas y sugerencias fue de 28.567, si bien este no ha sido el año donde se ha alcanzado el pico de peticiones, que fue en 2022 con un total de 32.271, según los datos que recoge la plataforma.

Una semana para dar solución

Otro de los aspectos más importantes para el ciudadano es el tiempo que se tarda en dar una solución a las quejas que se presentan. Por el momento, en 2025, este periodo se alarga de media durante 7,21 días. La mayoría de las respuestas se dan a los ciudadanos por correo electrónico -31,75%- y por Whatsapp -el 26,61%-, que de forma conjunta representan más de la mitad de los canales de salida a través de los cuales el Ayuntamiento da solución a los ciudadanos. Pero no todos los asuntos se resuelven con la misma celeridad. Los que más tardan son los que se corresponden con el área de urbanismo y vivienda, que tienen un periodo medio de 26,12 jornadas para resolverse, mientras que los del ámbito de hacienda son los que más rápido se resuelven, en apenas 4,33 días. Otros ejemplos son en tráfico y movilidad, con 7,67 días medios o en salud pública y seguridad ciudadana, donde se responden en 4,42.

Los datos del registro alcanzan hasta 2009, cuando se contabilizaron las primeras sugerencias por parte de los ciudadanos. En aquel entonces se resolvieron 6.810 peticiones en un tiempo medio de diez días. Desde el máximo de 2022 con 31.992 sugerencias, la gráfica ha descendido en los años posteriores y hasta el actual. Otros datos generales indican que el tiempo medio más alto para dar respuesta fue en 2019, cuando las resoluciones se alargaron hasta 28,43 jornadas de media, según el servicio. Por el momento, el mínimo tiempo de respuesta lo tiene 2025, con 7,21 días al menos durante los primeros seis meses del año. En el resto de la gráfica, todos los años superan los diez días para dar una resolución, con la única excepción de 2024, cuando el tiempo medio fue de 9,43 jornadas.

Este jueves, el Grupo Municipal Socialista denunció el incremento de las quejas y sugerencias de los vecinos. En concreto, se refirieron a las 4.177 peticiones que se registraron en junio, el 46% más que en el mismo mes de 2024. «Esta cifra supone un récord histórico de peticiones ciudadanas, lo que delata que el equipo de Gobierno de PP-Vox está gestionando mal este Ayuntamiento», explicó el portavoz de los socialistas, Pedro Herrero. Desde Valladolid Toma la Palabra también criticaron que durante el mes de mayo se habían registrado «más incidencias que nunca», hasta un total de 3.496, lo que constituía «un récord histórico», según apuntaron desde la formación.