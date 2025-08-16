Las quejas por ruidos alcanzan la mayor cifra en los últimos cuatro años en Valladolid

Es complicado encontrar un equilibrio entre ambas partes, un punto medio, un acuerdo entre las personas que quieren y necesitan descansar y aquellos que quieren ... alargar la fiesta un poco más dentro o fuera de casa, y, sobre todo, en noches de intenso calor como las que llevamos arrastrando en las últimas semanas. El mercurio no da tregua e invita a salir la calle hasta altas horas y también a encontrar un alivio con las ventanas abiertas por el intenso calor que acumulan los pisos. Dos factores que no ayudan al descanso.

Solo en lo que llevamos de año los avisos por parte de particulares que se quejan de ruidos y molestias han llegado a los 1.291, la mayor cifra en los últimos cuatro años por estos motivos. El servicio de emergencias es el filtro que, tras una breve entrevista con la persona que se encuentra al otro lado del teléfono, clasifica las llamadas en función de su naturaleza. Así, hasta el 10 de agosto han sido 273 las personas que han solicitado la presencia de las autoridades por las molestias que estaban ocasionando sus vecinos al hacer más ruido del debido o en horarios en lo que el bullicio no está permitido. De hecho, en el mismo periodo del año pasado las quejas por esos molestos comportamientos que se dieron al otro lado del tabique disminuyeron en un 30%, con un total de 209 avisos, cifra idéntica a la registrada en 2023.

No es el único motivo por el que la convivencia, principalmente en bloques de pisos, crispa los nervios de los residentes ya sea e forma puntual o habitual y así lo reflejan también la cantidad de quejas por ruidos ocasionados por las mascotas, 125 en lo que llevamos de 2025, una cifra que se mantiene prácticamente idéntica en comparación con el mismo periodo de 2024, donde se regitraron 128 avisos.

Terrazas, calor y ruidos

Sin ir más lejos el pasado fin de semana la policía local de Valladolid formuló 24 denuncias por ruidos en vía pública, en los barrios de Delicias y Pajarillos. Aunque cada año las quejas por ruidos -de toda naturaleza- superan las 1.700 y pueden llegar casi a las 2.000 como sucedió el año pasado. «Normalmente se disparan en verano porque es evidente que hay más gente por la calle, se hace más ruido en esas reuniones y eso se suma a que los vecinos intentan descansar y es molesto para ellos», explican desde la Policía Municipal de Valladolid.

En el caso de las quejas por molestias de vecinos o de establecimientos, y una vez que se requiere su presencia, los agentes pasan a comprobar de primera mano la intensidad del ruido mediante el uso de sonómetros para medir los niveles de ruido en decibelios y determinar si se superan los límites permitidos por ley y en ese caso proceder con la denuncia a las personas responables de comprobarlo.

El caso de las quejas por ruidos de establecimientos (fundamentalmente, bares, cafeterías y discotecas) 88 registradas hasta hace unos días se mantiene muy similar a la cifra de años anteriores y parecen estar lejos de las 129 que se registraron en todo 2024. «En este sentido se ha mejorado por la nueva normativa que ha entrado en vigor en mayo y que en el caso de zonas acústicamente saturadas retrasa en una hora y media, a las 07:30, la apertura de ciertos locales y que deban trasncurrir seis horas en los locales con doble licencia para el reinicio de la actividad.

Es que en San Miguel uno de los locales era una constante«, explica Jesús Guinea desde la asociación de Vecinos Zona Centro de Valladolid. Celebran por tanto este avance que protege más el descanso de los vecinos en una zona que lleva años reivindicando esta necesidad. »En zonas como Coca, la problemática son las terrazas, pero no hemos notado este año incidentes al respecto porque muchos de los vecinos marchan fuera«, puntualiza.

Así, desde la Federación de Vecinos Conde Ansúrez, comenta Elvira Yáñez, su presidenta que «la mayor parte de las quejas vienen motivadas por el ruido de la gente que vuelve a altas horas de los botellones y que se quedan en la calle dando voces», aunque Yáñez habla además de las quejas por ruidos de vehículos al pasar de madrugada. «Fundamentalmente es por las motos que pasan como si se tratae de una carrera haciendo un ruido infernal». De este tipo de quejas, que se catalogan en otro apartado, en lo que llevamos de año han sido un total de 805 las recibidas en el 112 por parte de los residentes. En 2024 fueron 734. Desde ambas asociaciones vecinales apelan al civismo para encontrar un equilibrio en la convivencia y reducir al mínimo las molestias.