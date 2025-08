Manifestación de apoyo a un hostelero de Venta de Baños expedientado por ruidos

Una concentración fijada para este viernes a las 20:00 horas en la plaza del Ayuntamiento de Venta de Baños y difundida a través de ... las redes sociales apoyará al joven Sergio Serrano, 28 años, dueño de La Taberna de Caín, en la avenida de la Estación de la localidad, con clientes y vecinos marchando en protesta hasta el local hostelero tras la decisión del Consistorio venteño de abrir un expediente por ruidos y dejar el local sin música ni televisión ni futbolín debido a que consideran que el propietario ha modificado el acondicionamiento acústico del establecimiento por el aire acondicionado.

«Empecé trabajando para otro negocio hostelero de Venta de Baños, con 20 años se fue a Suances a trabajar en una pizzería y estuve tres años allí compaginando el trabajo con estudios de hostelería, luego tuvo una relación con una chica con negocios hosteleros en Bilbao y hace dos años volvía a Venta de Baños, estuve un año buscándome la vida hasta que se me presentó la ocasión de un local para montar un negocio hostelero y me atreví», comenta Sergio Serrano.

«Antes de abrir el negocio, tres vecinas se quejaron ya al Ayuntamiento de Venta de Baños. Llegaron incluso a presentarle una denuncia por dejarme abrir, pero se echaron para atrás tras hablar con el alcalde. Inauguré el bar el 21 de septiembre de 2024 después de haber hecho mis mediciones de ruidos y de tener la licencia ambiental y de actividad, que tardaron siete meses, y el viernes pasado llegó la Policía Municipal a las 14:00 horas con una notificación del Ayuntamiento en la que me abren expediente por modificar supuestamente el acondicionamiento acústico por el aire acondicionado y me han dejado el bar sin música, sin televisión, sin futbolín...«, subraya el joven hostelero.

«En el informe del Ayuntamiento consta la medición de ruidos que hicieron las vecinas, porque la Policía Municipal no ha venido a hacer una medición. Ahora tengo que demostrar de nuevo que tengo el local insonorizado, yo creo que el alcalde les dijo a las vecinas que retiraran la denuncia y tiene un compromiso con ellas. Creo que la gente me apoya porque esto toca la fibra de la gente, los bares son muy importantes. Si no hay bares en los pueblos, no hay gente», concluye.

Por su parte, el alcalde de Venta de Baños, José María López Acero, explicó que se trata de un bar musical abierto hace mas o menos un año y «con denuncias de los vecinos desde que está abierto». «Se están incumpliendo normas para ser un bar musical, según nos dicen el arquitecto técnico y desde Secretaría. Hemos tomado una medida cautelar que es la más liviana, precintar todo lo que pueda ocasionar ruido, y le hemos dado quince días para corregirlo. Es un tema que está metido judicialmente, hemos hecho mediciones con una empresa y se pasa de decibelios. No hay nada en contra del bar, pero debemos velar por el normal descanso de los vecinos», afirmó.