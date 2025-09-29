El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De izquierda a derecha, la teniente de Alcalde, Irene Carvajal, el alcalde, Jesús Julio Carnero y el concejal de Hacienda, Francisco Blanco. Carlos Espeso
Valladolid

Luz verde a la rebaja del 10% en el Impuesto de Circulación

La reducción del tributo, que beneficiará a 176.649 recibos, entrará en vigor el 1 de enero de 2026

S. García

S. García

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:33

Se informó hace unas semanas y el visto bueno ha llegado este lunes. El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado lunes el proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales ... para el ejercicio de 2026. Varias medidas donde se encuentra la rebaja del 10% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como Impuesto de Circulación y que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026. «La voluntad de este equipo de Gobierno es aliviar las cargas fiscales de todos los vallisoletanos y, al mismo tiempo, cumplir el compromiso electoral. Con esas premisas se han trabajado estas modificaciones», ha destacado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco.

Te puede interesar

