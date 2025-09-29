Luz verde a la rebaja del 10% en el Impuesto de Circulación

Se informó hace unas semanas y el visto bueno ha llegado este lunes. El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado lunes el proyecto de modificación de las Ordenanzas Fiscales ... para el ejercicio de 2026. Varias medidas donde se encuentra la rebaja del 10% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido como Impuesto de Circulación y que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2026. «La voluntad de este equipo de Gobierno es aliviar las cargas fiscales de todos los vallisoletanos y, al mismo tiempo, cumplir el compromiso electoral. Con esas premisas se han trabajado estas modificaciones», ha destacado el concejal de Hacienda, Francisco Blanco.

La reducción del 10% beneficiará a 176.649 recibos, aliviando la presión fiscal de miles de familias y empresas, inciden desde el Ayuntamiento. «Valladolid aplicaba hasta ahora el tipo máximo de gravamen permitido. Ahora queremos salir de ese ránking, porque Valladolid es una ciudad estrechamente vinculada al sector de la automoción y su industria auxiliar. Es un estímulo para la economía local y un alivio para los bolsillos de los vecinos», ha destacado el concejal. Una rebaja que desde la oposición han cuantificado en un ahorro de seis euros. «Bajan los impuestos y empeoran los servicios públicos», ha afeado Rocío Anguita, de Valladolid Toma la Palabra.

Otra de las medidas aprobadas es la bonificación del 50% en el Impuesto Sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para los sectores del comercio y la hostelería. Se aplicará a obras de rehabilitación o de nueva apertura en locales de hasta 500 metros cuadrados, ubicados a pie de calle y cuya actividad se ejerza de forma permanente. «El objetivo es potenciar la actividad económica de la ciudad favoreciendo a pequeñas empresas de estos dos sectores, fundamentales para el empleo y la vida en lo barrios», ha explicado el edil.

También se ha dado luz verde a utilizar el bizum como método de pago en la Ordenanza de la Recaudación, que desde febrero ya ha registrado más de diez mil operaciones en el Ayuntamiento con un volumen cercano al millón de euros. En la cuenta tributaria se amplía el fraccionamiento en doce meses para el pago de la tasa de residuos y de los servicios en mercados municipales. Se elimina la tasa por expedición de atestados policiales, en cumplimiento de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación. Se permite el prorrateo trimestral de la tasa de terrazas para nuevas autorizaciones o renuncias expresas, con el objetivo de facilitar la gestión de los negocios de hostelería. Además, se actualiza el callejero municipal en la Ordenanza del IAE y en la fiscal reguladora de tasas por utilización privativa y aprovechamiento del dominio público.