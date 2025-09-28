Luz verde al nuevo bloque de 11 apartamentos turísticos que recuperará un edificio de la calle Ferrari

El enésimo proyecto para recuperar un edificio abandonado del centro y transformarlo en alojamiento ha recibido el último visto bueno municipal, con la aprobación definitiva ... del proyecto en curso desde hace algunas semanas, que convertirá el bloque completo del número 4 de la calle Ferrari en un complejo de once apartamentos turísticos. El negocio será gestionado por la misma empresa (Plaza Mayor Apartamentos) que abrió en enero un espacio idéntico en el inmueble colindante del número 6, que alberga otros nueve estudios, y que gestiona dos más en los números 10 y 13 de la plaza.

La primera intervención en la finca se remonta a 2022, cuando la propiedad recibió la primera autorización municipal para habilitar un ascensor en el catalogado inmueble del número 4, construido en 1940 y que ocupa dos hileras de balcones sobre los soportales de la calle Ferrari. Ya en febrero de este año se solicitó el permiso para rehabilitar el inmueble y ha sido ahora, con las obras en marcha, cuando se ha autorizado una última modificación que les permitirá convertir las cuatro viviendas de sus tres pisos y el ático en once apartamentos turísticos, a razón de tres por planta y dos en la bajocubierta.

La gestora alcanzará el centenar de alojamientos repartidos por diez inmuebles rehabilitados del centro

Sus gestores (Plaza Mayor Apartamentos) prevén abrir el nuevo negocio de alojamientos turísticos este mismo otoño y sumarán así, con el del colindante número 6, veinte apartamentos más a los ochenta que ya gestionaba en otros ocho inmuebles del centro que han sido remozados en los últimos años.

Ampliar Entrada del futuro bloque de apartamentos del número 4 de la calle Ferrari. J. S.

En el caso del número 4, que ocupa 244 metros cuadrados de planta y 741 de superficie construida, su bajo continúa ocupado por un salón de juegos abierto hace lustros; mientras que el local en bruto del edificio colindante, el del 6 -172 metros de planta y 565 de superficie útil tiene el inmueble rehabilitado el año pasado-, luce el cartel de 'alquilado' y está destinado a acoger a una nueva cadena de comida italiana (Pizza Station).

Los operarios de la constructora Caspeña trabajan ahora para rematar las tareas de remodelación interna del bloque del número 4 de cara a su inminente apertura antes de que concluya el año.

Su interior, en la línea del resto de alojamientos de la cadena gestora, ofrecerá apartamentos turísticos de gama media y alta. Plaza Mayor Apartamentos, cuyo presidente, Fernando Álvarez, es el representante de este sector en auge, alcanzará entonces los diez inmuebles de la ciudad reconvertidos en alojamientos y el centenar de apartamentos en oferta.

La autorización municipal para la recuperación del inmueble de la calle Ferrari se produjo en paralelo a la concesión la semana pasada de la licencia para rehabilitar el palacete abandonado del número 14 de la calle San Martín, que se reconvertirá también en 23 apartamentos turísticos y que recuperará el bajo que ocupó durante decenios la bodega El Sifón, en principio, para uso hostelero.