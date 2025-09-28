El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos de rehabilitación del edificio del número 4 de la calle Ferrari. J. Sanz

Valladolid

Luz verde al nuevo bloque de 11 apartamentos turísticos que recuperará un edificio de la calle Ferrari

El bloque del número 4, que albergaba cuatro viviendas, está en la recta final de su rehabilitación de cara a su apertura este mismo año

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:58

El enésimo proyecto para recuperar un edificio abandonado del centro y transformarlo en alojamiento ha recibido el último visto bueno municipal, con la aprobación definitiva ... del proyecto en curso desde hace algunas semanas, que convertirá el bloque completo del número 4 de la calle Ferrari en un complejo de once apartamentos turísticos. El negocio será gestionado por la misma empresa (Plaza Mayor Apartamentos) que abrió en enero un espacio idéntico en el inmueble colindante del número 6, que alberga otros nueve estudios, y que gestiona dos más en los números 10 y 13 de la plaza.

