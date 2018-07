León de la Riva, Blanco y Sánchez, absueltos de todos los delitos en el caso de las 'comfort-letter' Francisco Javier León de la Riva, sonriente, acompañado de varios concejales del PP esta mañana en una terraza poco después de conocerse la sentencia. / A. G. Encinas La Audiencia Provincial de Valladolid considera que no ha habido dolo ni intencionalidad en la firma del aval del soterramiento ni perjuicio para el Ayuntamiento EL NORTE Valladolid Lunes, 30 julio 2018, 13:51

Francisco Javier León de la Riva, los concejales Alfredo Blanco y Manuel Sánchez han sido absueltos de todos los delitos de los que se les acusaba en el caso de las 'comfort-letter'. El exalcade estaba acusado de tres delitos de prevaricación y falsedad documental y los concejales de tres delitos de prevaricación.

El fallo considera que la conducta del exalcalde es una imprudencia y no un delito ya que no existió dolo. En este sentido la sentencia afirma que la conducta del acusado es constitutiva de una imprudencia no dolosa. Además, los delitos de falsedad documental han prescrito, por lo también ha sido absuelto.

La sentencia completa La sentencia completa de la Audiencia Provincial de Valladolid

Las acusaciones pública y particular se centraron en que el exregidor supuestamente suscribió tres 'comfort letter' -cartas de conformidad-, sin pasar por los órganos municipales correspondientes para su autorización, destinadas a avalar el soterramiento del ferrocarril de la ciudad.

La Fiscalía mantuvo en sus conclusiones finales la solicitud de nueve años de prisión para el exalcalde, mientras el Ayuntamiento de Valladolid, personado como acusación particular, reclamó tres años, y las defensas sostuvieron la petición de absolución.

Javier León de la Riva firmó tres cartas de conformidad para avalar el préstamo de varias entidades bancarias para llevar a cabo el soterramiento del ferrocaril a su paso por Valladolid.

La liebre saltó en 2015 de boca del actual alcalde. Óscar Puente aseguraba durante un pleno que la carta de conformidad del préstamo para el soterramiento era nula, tal y como confirmó el Consultivo días más tarde y ya avanzaba que los abogados municipales estaban estudiando posibles acciones legales. Acciones que se materializaron en el mes de abril de 2016.

El Ayuntamiento también declaró nula la carta de conformidad firmada por el exalcalde de Valldolid, Javier León de la Riva, tan solo unos meses más tarde. En septiembre de 2016 la Audiencia de Valladolid emitía un auto por el que llamaba a declarar en calidad de investigado a De la Riva.

Ya desde su primera declaración el exalcalde alegó que no era consciente de la trascendencia del documento. Y eso que después se supo que había firmado otras dos cartas de conformidad en 2008 y 2010 al contrario de lo declarado ante la jueza. Tal y como desveló un documento aportado por el Ayuntamiento de Valladolid al juzgado de Instrucción número 4 de Valaldolid, encargado del caso.

En una segunda declaración ante la jueza en en mes de mayo de 2016 De la Riva reconocía que había firmado esas dos 'comfort-letter' previas a la de 2011 pero volvió a afirmar que desconocía su importancia. Tras esa declaración en la que también participaron los ediles Blanco y Sánchez, la Fiscalía pidió también su procesamientoal considerar que podían haber incurrido en un delito de prevaricación.

El 19 de septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Valladolid presentaba el escrito por el que pedía la imputación del exalcade y de los ediles Alfredo Blanco y Manuel Sánchez. Para el primero solicitaba una pena de 3 años de cárcel y nueve de inhabilitación mientras que para los concejales solicitaba siete años de inhabilitación. La imputación se confirmaba en el mes de noviembre.

Llegó 2018 y con él la fecha del juicio previsto para el mes de abril. Sin embargo, tuvo que ser aplazado por la enfermedad del abogado del exalcalde. El 3 de julio fue la fecha fijada por la jueza para la declaración de León de la Riva que se reafirmó en sus anteriores declaraciones en las que aseguraba que desconocía el alcance las 'comfort-letter'. Aunque lo más llamativo fue su declaración final en el que se comparaba con 'la Manada' y se mostraba indignado porque la petición de cárcel para él fuera superior que para los condenados por abusar de una mujer en Pamplona. Además, acusó a Puente de incumplir un pacto para no llevarle al banquillo por las 'comfort letter' algo que el edil negó.