Puente niega un pacto con León de la Riva para evitar llevarle a los tribunales Oscar Puente declaró como testigo en el juicio de las 'comfort letter'. / R. G. «No ha cambiado, es él en estado puro y yo no voy a entrar a su juego», ha afirmado el alcalde EL NORTE Valladolid Viernes, 6 julio 2018, 12:26

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cargó hoy contra su antecesor en el cargo y aseguró que considera que «la vida nos tiene que enseñar cosas, pero viendo a León de la Riva da la sensación de que a él no le ha enseñado nada». «No ha cambiado, es él en estado puro y yo no voy a entrar a su juego», afirmó tras ser cuestionado por el alegato que presentó el exregidor ayer, en la última jornada del juicio de las 'comfort letter', donde acusaba a Puente de haber incumplido un pacto de caballeros entre ambos.

«Una persona que está en su situación hay que entender casi todo. Al fin y al cabo está sentado en el banquillo, tiene la posibilidad legal de no decir la verdad, y por tanto yo creo que es mejor no contestarle», afirmó Puente, que desmintió haber tenido ningún pacto con su antecesor «nunca». «¿A cambio de qué?», preguntó asegurando que «eso no tiene el menor sentido».

Así, aseguró que su modo de actuar respecto al caso de las 'comfort letter' ha sido siempre «público»: «Me hubiese gustado evitar la vía penal, y eso es lo que he dicho siempre, pero tuve que recurrir a ella porque no he tenido más alternativa, no tenía más salidas. Siempre con una pretensión por encima de cualquier otra: la defensa del interés público».

Además, aseguró que tras su declaración en los juzgados como testigo el pasado miércoles, salió «muy satisfecho». «Me sentí bien porque creo que he cumplido con mi deber y con mi obligación. A veces la obligación no consiste en hacer lo que a uno le gusta, sino en hacer cosas que a uno no le agradan. Y yo salí con la sensación del deber cumplido, de haber hecho lo que tenía que hacer en la defensa de mi ciudad, y punto», resumió.

En ese sentido, insistió en que hubiera preferido retirar la acusación, «pero hubo hechos sorprendentes en diciembre». Así, se refirió al momento en que el Ministerio de Fomento, después de pagar la deuda, se subrogó en las demandas que habían presentado los bancos contra el Ayuntamiento de Valladolid. «Eso nos hizo ver un riesgo que todavía no se ha conjurado. Yo entiendo que hay vías abiertas para la reclamación de ese dinero, que lo ha puesto el Ministerio de Fomento pero lo quiere recuperar, y por tanto mi obligación es, hasta el último minuto, defender que el Ayuntamiento de Valladolid no sea el pagano de las irregularidades e ilegalidades que cometieron los gobernantes pasados. Estoy muy satisfecho de haber actuado como he actuado, siempre con rectitud», concluyó.