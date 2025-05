Las cucarachas toman la calle Selva: «Llevamos diez días llamando al Ayuntamiento»

«Mira la selva que tenemos por la acera», señala hacia el suelo Mercedes García, que regenta un kiosko de prensa y comestibles en el ... número cuatro de la calle de mismo nombre que la escena que describe, en Barrio España. La vía, de arquitectura antigua, dominada por bajos comerciales y casas unifamiliares, se ha convertido en un «cementerio» de cucarachas, que cada mañana cercan su comercio y el local de una panadería con la que comparte fachada.

«Cada vez que vengo a abrir por las mañanas me encuentro que tengo una colección en la puerta. Llevamos así diez días, desde que ha empezado a hacer calor no dejan de aparecer», explica la kioskera, que lamenta la falta de respuesta del Ayuntamiento ante un problema de salubridad que notificaron por pimera vez cuando comenzaron a asomar estos insectos por las aceras, hace más de una semana. «Hemos llamado un montón de veces varios vecinos. Nos dicen que pasan nota, pero no vienen a fumigar», lamenta la mujer, que ha optado por echar veneno en sus dominios para evitar que la plaga se reproduzca en el interior de la tienda.

La sola presencia en el exterior del local ya le ha supusto pérdidas económicas. «Imáginate que vas a comprar pan a una tienda que antes de entrar te encuentras 30 cucarachas, agradable no es», explica García, que también ha tenido problemas con la distribuidora de periódicos y revistas. Las quejas del repartidor por la presencia de estos insectos alrededor del cajón de devoluciones la dejaron sin prensa este martes. «Ya no solamente es la pérdida de los periódicos que no he vendido, sino de los clientes que se llevan también otras cosas y no han venido», detalla la mujer, que estima que todo ello le ha supusto «un perjuicio bastante grande».

A la espera de una solución, los restos de las cucarachas yacentes lucen amontonados sobre la calzada, con el riesgo de que al pisarlas puedan repartir larvas adheridas al calzado. Así se lo ha explicado a los vecinos del número ocho la empresa que se encarga de fumigar en las zonas comunes del interior de su bloque, compuesto por dos viviendas y un local. Un servicio por el que pagan 430 euros anuales, pero que de nada, les sirve, sino se erradica desde fuera, donde los pofesionales creen que está el foco. «Vinieron hace dos meses y hemos vuelto a llamar», explican Alberto y Esther Arias, vecinos del edificio, que detallan que la escena es «aún peor» por las mañanas, con la acera y la calzada colmada.

Colaboración ciudadana

Desde la Concejalía de Salud Pública defienden que no tienen constancia «de ninguna llamada de este tipo» y que durante el pasado mes de abril se llevaron a cabo en tres jornadas distintas labores de fumigación en el barrio, siendo una de las vías tratadas la calle Monegros, muy próxima a Selva.

Desde el Consistorio se han comprometido a tratar «la próxima semana» esta calle concreta, pero piden la colaboración de los vecindarios para «ayudar a mitigar el problema» actuando en el interior de locales y viviendas. «Si los propietarios de los sitios afectados no actúan por su cuenta en concordancia con las acutaciones municipales, estas no sirven de nada», advierten.