El juicio por malos tratos contra el autor del crimen de Viana será el próximo 9 de febrero

Nueva fecha para el juicio por violencia de género contra el presunto autor del crimen de Viana, Jorge Luis M. S., que se enfrenta a casi tres años de prisión por delitos contra su exmujer ... , a quien también provocó varias heridas durante la madrugada del pasado 14 de enero, cuando presuntamente se coló en su domicilio mientras esta dormía con su actual pareja, Jorge Melero, de 36 años y origen mexicano, a quien propinó varias puñaladas causándole la muerte poco después de la llegada de los efectivos sanitarios.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid ha fijado la vista oral para el próximo 9 de febrero a las 11 de la mañana, cuatro meses después de la última suspensión, que se produjo el pasado 9 de octubre. Cuando se fijo la fecha no se tuvo en cuenta que era festivo en Alcalá de Henares, lo que imposibilitó la comparecencia telemática del acusado, que se encuentra en la prisión militar de la localidad. Allí fue trasladado desde Villanubla pocos días después de su ingreso provisional en el centro penitenciario dada su pertenencia en el momento de los hechos a las fuerzas armadas.

Con este serían ya cinco los señalamientos, tras cuatro intentos fallidos. Con anterioridad, estaba previsto que se celebrase el 11 de septiembre, dictándose su aplazamiento a petición de las partes por las dificultades para acceder a los juzgados de la calle Angustias, por donde transcurría esa misma mañana parte del recorrido de la Vuelta ciclista. También se fijó para el 22 de mayo y aunque en esa ocasión si llegó a comparecer brevemente, finalmente se anuló la vista para evitar futuras nulidades, al estar la defensa aún en plazo para presentar un recurso en caso de que quisiera solicitar que la testifical fuera en persona.

La causa tiene dos patas, ya que se le juzga por hechos cometidos un año antes del crimen, en diciembre de 2023, calificados por la Fiscalía y la acusación particular como dos delitos de acoso y coacciones, por los que piden ocho meses de cárcel por cada uno de ellos. Se trata de dos incidentes que tuvieron lugar cuando el acusado y la denunciante ya no eran pareja, uno en el domicilio de él en Valladolid y otro en plena calle de Viana de Cega, en fechas próximas. A ello se suma el ilícito de maltrato, que se habría producido la misma noche del crimen, por el que piden un año y medio de privación de libertad. Unas penas que en su conjunto suman dos años y diez meses.

Precisamente el primer aplazamiento del 30 de septiembre se produjo a petición de la defensa de la víctima, que había cambiado recientemente de representación. El nuevo letrado pidió la nulidad de las actuaciones para que las mismas se retrotrajeran al momento de calificación de los hechos. La finalidad fue la solicitud de un informe forense que evaluara las heridas causadas durante el forcejeo que mantuvieron la noche del crimen, al considerar todas las partes en un primer momento que los cortes sufridos no habían sido intencionados, sino que se habrían producido al tratar ella de evitar el acuchillamiento de su pareja.

Asesinato, lesiones y allanamiento

Mientras, la causa por el crimen, que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 4, avanza a buen ritmo. La magistrada ya dictó el auto de transformación de las diligencias previas a un procedimiento con jurado el pasado 14 de octubre, según explican fuentes judiciales. Hace dos días, el lunes, citó a todas las partes en una comparecencia previa para conocer anticipadamente la calificación de los hechos, coincidiendo todas las acusaciones (la Fiscalía y tres particulares ejercidas por los padres de la víctima, la novia y expareja del acusado y una exmujer del fallecido con la que tenía tres hijos, aún menores de edad) en pedir que los hechos sean juzgados como asesinato, lesiones y allanamiento de morada.

Tras la práctica de algunas diligencias que quedan pendientes, entre ellas la comparecencia de un testigo de una de las acusaciones, el siguiente paso será instar a las partes a que soliciten la apertura de juicio oral con la presentación de los correspondientes escritos de acusación y defensa, lo que elevará la causa a la Audiencia Provincial de Valladolid dada la gravedad de los hechos que serán juzgados.

Los hechos investigados ocurrieron en torno a las 3 de la madrugada del 14 de enero en Viana, donde el presunto agresor accedió a la vivienda de su expareja. Se desconoce cómo pudo acceder a la vivienda, pues no consta en la investigación que la puerta estuviera forzada. Por causas que se están investigando, tras una discusión, el único sospechoso asestó con una navaja de pequeñas dimensiones varias puñaladas a la actual pareja de la mujer que, pese a la atención sanitaria de los efectivos coordinados por el servicio de emergencias 112, finalmente le ocasionaron la muerte.

El presunto autor llevaba afincado varios años en Valladolid, siempre ligado al mundo militar y en especial con la base de El Empecinado, donde estaba destinado en el GABTO I/61. Incluso participó en expediciones en el extranjero. En ese tiempo en la base, destacan, que «nunca mostró un comportamiento agresivo».