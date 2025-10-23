El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El acusado, Jorge Luis M. S., durante la suspensión del mismo juicio en mayo. Alberto Mingueza

Valladolid

El juicio por malos tratos contra el autor del crimen de Viana será el próximo 9 de febrero

Se trata del quinto señalamiento de una vista en la que se enfrenta a casi tres años por delitos contra su exmujer, mientras que la jueza a cargo de la investigación del presunto asesinato ya ha dictado el auto de transformación a un procedimiento con jurado

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:41

Nueva fecha para el juicio por violencia de género contra el presunto autor del crimen de Viana, Jorge Luis M. S., que se enfrenta a casi tres años de prisión por delitos contra su exmujer ... , a quien también provocó varias heridas durante la madrugada del pasado 14 de enero, cuando presuntamente se coló en su domicilio mientras esta dormía con su actual pareja, Jorge Melero, de 36 años y origen mexicano, a quien propinó varias puñaladas causándole la muerte poco después de la llegada de los efectivos sanitarios.

