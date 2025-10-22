La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco

Muerte accidental por ahogamiento. Es lo que refleja la autopsia efectuada a Luis Ángel Gómez Herrezuelo, después de que en la mañana de este ... lunes apareciese el cuerpo sin vida de este palentino de 47 años en la dársena del Canal de Castilla a su paso por Medina de Rioseco. De esta forma, según el informe forense, se descartan otras hipótesis como el suicidio, según fuentes de las investigación.

El rastro del hombre se perdió en la madrugada del domingo después de que el fallecido saliera de un establecimiento hostelero cercano al hallazgo del cadáver después de celebrar una boda que se alargó hasta la noche. Decidió poner punto y final al evento y salió del restaurante en solitario para dirigirse, en principio, al hotel donde tenía reservada una noche, si bien nunca llegó hasta ese punto.

El despliegue de la Guardia Civil se efectuó desde primera hora del lunes, a pesar de que desde la tarde del domingo se desconocía su paradero, entre otros aspectos porque en el hotel que debió pernoctar, situado a unos 900 metros del restaurante, le retiraron la maleta para efectuar la limpieza de la habitación. En ese momento se supo que Luis Ángel nunca llegó hasta su habitación. Información que trasladaron a la familia del fallecido, que en torno a esas mismas horas llamó para preguntar si se encontraba allí al no haber llegado aún a casa. En ese momento se comunicaron con los recién casados, que ya estaban en contacto con la Benemérita.

El hallazgo del cuerpo, en torno a las 11 de la mañana del lunes, fue posible gracias a la intervención de un dron del equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en vigilancia aérea y apoyo en operaciones de búsqueda. Tras una primera inspección, los propios agentes no hallaron signos de violencia en el cadáver.

Luis Ángel Gómez, natural de Palencia, era socio de la empresa de 'snacks' saludables Paleobull. El fallecido tenía fuertes vínculos con la localidad de Paredes de Nava, donde residen sus padres (el padre fue alcalde del municipio vecino de Perales entre 1979 y 1987) durante el verano, mientras que él tenía ya en marcha la construcción de una vivienda, según confirmó el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón.

El funeral será este miércoles en el tanatorio de Palencia, donde se procederá, acto seguido, a su incineración.