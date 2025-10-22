El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dársena del Canal de Castilla, donde apareció el cuerpo sin vida de Luis ángel Gómez. Carlos Espeso

Valladolid

La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco

Luis Ángel Gómez, vecino de Palencia, salió de un restaurante próximo tras celebrar una boda, pero nunca llegó al hotel

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:41

Comenta

Muerte accidental por ahogamiento. Es lo que refleja la autopsia efectuada a Luis Ángel Gómez Herrezuelo, después de que en la mañana de este ... lunes apareciese el cuerpo sin vida de este palentino de 47 años en la dársena del Canal de Castilla a su paso por Medina de Rioseco. De esta forma, según el informe forense, se descartan otras hipótesis como el suicidio, según fuentes de las investigación.

