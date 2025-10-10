El juicio al autor del crimen de Viana por malos tratos, suspendido al ser festivo en Alcalá

Conmemoración del bautismo de Miguel de Cervantes. Esa celebración, todos los 9 de octubre, es festivo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Un ... hecho que no se tuvo en cuenta para señalar el juicio contra Jorge Luis M. S., autor del crimen de Viana de Cega de inicio de este año en el que presuntamente mató al que era el novio de su expareja (Jorge Melero), y que este jueves, 9 de octubre, se debería haber conectado por videoconferencia para ser juzgado, únicamente, por los delitos de maltrato a la que fuera su pareja antes del asesinato.

Desde la prisión militar de Alcalá, en la que ingresó tras ser arrestado el mismo día del crimen, el acusado se tenía que comunicar con el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, si bien esa conexión nunca se llegó a efectuar al ser día no laborable en Alcalá de Henares.

Esta suspensión supone el cuarto aplazamiento de un juicio que se tenía que haber celebrado poco después de ese 14 de enero, cuando Jorge Luis M. S., militar de 42 años y de origen dominicano, se trasladó hasta Viana de Cega para presuntamente apuñalar hasta la muerte al que era la actual pareja de su exnovia, a la que también provocó varias heridas esa misma noche. Fue arrestado esa misma madrugada en el lugar de los hechos.

Además de iniciarse la instrucción por la muerte de Jorge Melero, se abrió otro procedimiento por malos tratos hacia su expareja. El mismo se iba a celebrar el 30 de enero y desde entonces solo ha acumulado aplazamientos hasta este 9 de octubre, que deja por el momento la vista pendiente de señalar. Desde entonces, se enfrenta a una pena de dos años y diez meses de prisión por coacciones (ocho meses de cárcel), maltrato (ocho meses) y acoso (18 meses).

Tras no celebrarse el 30 de enero, el juicio se pospuso para el 22 de mayo. La historia se repitió, esta vez por evitar una futura nulidad del procedimiento, pues el abogado de la defensa aún estaba en plazo para presentar un recurso ante la negativa de declarar en persona y no por videoconferencia como se había organizado para esa jornada. Ese día sí que hubo conexión, pero duró diez minutos, tiempo en el que se comunicó esa situación, además de citar al acusado para un nuevo día.

La nueva fecha fue el pasado 11 de septiembre y ese día la capital vallisoletana estaba bloqueada por la contrarreloj de la Vuelta a España. Así que se optó por una nueva suspensión para evitar contratiempos hasta este 9 de octubre. Y este jueves, para sumarse a la ristra de aplazamientos, el festivo de Alcalá de Henares deja el juicio pendiente de fijar.

La investigación por maltrato se centra en los hechos de la noche en la que Jorge Luis M. S. se acercó hasta Viana para ir al domicilio de su expareja. Allí se topó con el novio actual, al que presuntamente le asestó varias puñaladas hasta causarle la muerte. Durante el altercado, el investigado también forcejeó con su exmujer, dentro de un delito de maltrato. A eso se suma el acoso y las coacciones, enmarcadas desde diciembre de 2023, cuando ya se habían separado.

Sin declarar

Durante este tiempo, Jorge Luis M. S. se ha agarrado a su derecho a no declarar tanto en el Juzgado de Instrucción 4, donde continúa la causa por la muerte de la que era la actual pareja de su exmujer por el presunto asesinato, ni el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer sobre los presuntos malos tratos.

Jorge Luis M. S., antes del crimen, llevaba afincado varios años en Valladolid, siempre ligado al mundo militar y en especial con la base de El Empecinado, donde estaba destinado en el GABTO1/61. Incluso participó en expediciones en el extranjero.