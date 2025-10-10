El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acusado, Jorge Luis M. S., durante la suspensión del mismo juicio en mayo. A. Mingueza
Valladolid

El juicio al autor del crimen de Viana por malos tratos, suspendido al ser festivo en Alcalá

Encadena su cuarto aplazamiento, esta vez por la imposibilidad de iniciar la videollamada desde la localidad madrileña al ser día no laborable

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:09

Comenta

Conmemoración del bautismo de Miguel de Cervantes. Esa celebración, todos los 9 de octubre, es festivo en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Un ... hecho que no se tuvo en cuenta para señalar el juicio contra Jorge Luis M. S., autor del crimen de Viana de Cega de inicio de este año en el que presuntamente mató al que era el novio de su expareja (Jorge Melero), y que este jueves, 9 de octubre, se debería haber conectado por videoconferencia para ser juzgado, únicamente, por los delitos de maltrato a la que fuera su pareja antes del asesinato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  4. 4 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  5. 5

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  6. 6

    José Luis Vázquez dimite «para no distraer» la ambición electoral del PSOE de Castilla y León
  7. 7 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal
  8. 8

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»
  9. 9 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  10. 10

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juicio al autor del crimen de Viana por malos tratos, suspendido al ser festivo en Alcalá

El juicio al autor del crimen de Viana por malos tratos, suspendido al ser festivo en Alcalá