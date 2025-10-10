El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mensaje recibido en un teléfono móvil el pasado jueves en Valladolid. J. Sanz

Investigan una estafa del 'hijo en apuros' de 4.900 euros que incluía amenazas y extorsión a una vecina de Rioseco

Los estafadores, una vez ganada la confianza de la víctima, la convencieron para realizar una transferencia bancaria

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:54

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han procedido a la investigación de una persona y a la identificación de otra, localizadas en Zaragoza y Albacete, como presuntas autoras de varios delitos de estafa en grado de tentativa, extorsión y amenazas. Los hechos se remontan a entre enero y agosto de 2025, cuando una vecina de Medina de Rioseco (Valladolid) denunció haber recibido un mensaje SMS en el que un supuesto hijo le decía: «Hola mamá, se ha estropeado el móvil, este es mi nuevo número, escríbeme por WhatsApp y te agrego».

A partir de ese momento, los estafadores utilizaron técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de la víctima y manipularla emocionalmente. Una vez establecida la comunicación, la convencieron para realizar una transferencia bancaria a una cuenta bajo su control.

La situación se agravó cuando los delincuentes simularon pertenecer a una organización criminal, enviando mensajes amenazantes como «me encuentro retenido por unas personas» o «si no pago van a ser problemas», con el objetivo de generar pánico y acelerar el envío del dinero.

Gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, se logró bloquear y recuperar los 4.900 euros transferidos antes de que fueran retirados. Tras el análisis de las pruebas, se identificó a dos personas implicadas: una ha sido ya investigada formalmente, mientras que la otra continúa en paradero desconocido. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.

