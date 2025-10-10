Investigan una estafa del 'hijo en apuros' de 4.900 euros que incluía amenazas y extorsión a una vecina de Rioseco Los estafadores, una vez ganada la confianza de la víctima, la convencieron para realizar una transferencia bancaria

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid han procedido a la investigación de una persona y a la identificación de otra, localizadas en Zaragoza y Albacete, como presuntas autoras de varios delitos de estafa en grado de tentativa, extorsión y amenazas. Los hechos se remontan a entre enero y agosto de 2025, cuando una vecina de Medina de Rioseco (Valladolid) denunció haber recibido un mensaje SMS en el que un supuesto hijo le decía: «Hola mamá, se ha estropeado el móvil, este es mi nuevo número, escríbeme por WhatsApp y te agrego».

A partir de ese momento, los estafadores utilizaron técnicas de ingeniería social para ganarse la confianza de la víctima y manipularla emocionalmente. Una vez establecida la comunicación, la convencieron para realizar una transferencia bancaria a una cuenta bajo su control.

La situación se agravó cuando los delincuentes simularon pertenecer a una organización criminal, enviando mensajes amenazantes como «me encuentro retenido por unas personas» o «si no pago van a ser problemas», con el objetivo de generar pánico y acelerar el envío del dinero.

Gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, se logró bloquear y recuperar los 4.900 euros transferidos antes de que fueran retirados. Tras el análisis de las pruebas, se identificó a dos personas implicadas: una ha sido ya investigada formalmente, mientras que la otra continúa en paradero desconocido. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente.