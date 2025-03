Anulan la licencia del restaurante del bar Zvmo tras una demanda vecinal

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid ha anulado la licencia que el Ayuntamiento concedió para abrir el restaurante Sala Reina del bar Zvmo ... , ubicado en un espacio contiguo a este conocido establecimiento, pero con fachada y acceso desde la calle Pasión. El local acogió en su momento la denominada Pollería, una tienda de gofres con formas sexuales, que, al principio, causó sensación entre los adolescentes, pero que al año cerró tras decaer ese furor de la novedad.

La sentencia, del pasado 12 de marzo y dictada tras una demanda interpuesta por la Asociación de Vecinos Zona Centro, que consideraba que su apertura vulneraba tanto la declaración de zona acústicamente saturada (ZAS) del área de la plaza de Coca como el artículo 22 de la Ordenanza de Ruidos, no entra a valorar ninguno de estos dos argumentos. Se realizaron periciales para analizar la concurrencia de ambas prescripciones municipales en este caso. Unas lo avalaron y otras no, pero el juez las obvia en su decisión final.

Así, el magistrado Alfredo San José tumba el permiso municipal para este negocio únicamente por no cumplirse con los requisitos de una licencia para restaurante «en cuanto que los baños y la cocina se encuentran ubicados en el local colindante, que tiene las licencias de café-cantante y bar-cafetería». Y es que ambos espacios están unidos internamente, aunque con separaciones a base de puertas.

Jaime Valentín, propietario del establecimiento hostelero, tiene intención de recurrir la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y llegar en casación hasta el Supremo si hiciera falta. Hasta que este contencioso se resuelva, subraya que el restaurante seguirá en servicio. En todo caso, si tuviera que modificar su distribución en algún extremo cuando se complete el proceso judicial lo haría. «En la zona se han abierto otros restaurantes nuevos en los últimos meses y no ha pasado nada», subraya.

Para los representantes de la asociación vecinal se trata de una victoria «agridulce», ya que el juzgado ha evitado entrar en lo que ellos consideraban el meollo: que el Ayuntamiento concedió la licencia a Valentín el 31 de mayo de 2023, tres meses después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia la declaración de zona acústicamente saturada de Coca, que incluye las calles Reina, Calixto Fernández de la Torre y Pasión, entre otras, «lo que restringe la posibilidad de otorgar nuevas licencias o ampliaciones de actividades que generen ruido», según destacan.

«Era la primera vez que tendría que haber entrado a operar la declaración de zona ZAS y no lo hizo, el Ayuntamiento concedió la licencia, con lo que no entendemos para que pone en marcha esta figura si luego no se aplica, no se le da cumplimiento», lamenta Jesús Guinea, miembro de la asociación y abogado que ha llevado una demanda con la que esta entidad busca poner coto a nuevos negocios que puedan impedir el descanso de los residentes de zonas céntricas con alta densidad de establecimientos de ocio.

Consideran, además, que la falta de una evaluación de impacto por parte del Ayuntamiento «es especialmente preocupante en una zona declarada acústicamente saturada, donde el objetivo es precisamente evitar la saturación acústica mediante un análisis riguroso de todas las actividades que comparten instalaciones», como es el caso.

El letrado recuerda, asimismo, que, en su opinión, resultaba de aplicación el artículo 22 de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Valladolid. Según la interpretación de la sentencia 407/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que se pronunció sobre otro local del entorno de la calle San Lorenzo «se establece que las actividades de hostelería, incluido un restaurante, deben evaluarse para el cómputo de los límites de esa ordenanza».

Este contencioso será de largo recorrido. Valentín lamenta que la asociación vecinal se haya fijado en su establecimiento de restauración «cuando no está generando ningún problema a nadie». «Es un restaurante de éxito, trabajan siete personas, entre camareros y cocineros, y, entre las comidas y cenas, damos más de 500 servicios semanales», destaca el cantante y empresario. «Lo que no se puede abrir desde que se aprobó la zona ZAS es un bar musical o una discoteca, pero un restaurante, sí», argumenta.