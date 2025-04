Inspección avala la actuación de la gerencia en los presuntos casos de acoso en Auvasa

La Inspección de Trabajo avala, en una resolución fechada el pasado 14 de marzo, la actuación de la dirección de Auvasa en la gestión de ... los cuatro presuntos casos de acoso laboral que han sido investigados en el seno de la compañía pública de transportes. El órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social subraya, tras la denuncia presentada por CSIF, que «no vemos que la empresa haya hecho dejación de funciones en el deber de investigar los hechos o que se haya causado indefensión» a los afectados.

El 'veredicto' hace referencia, principalmente, al caso de una trabajadora de cocheras que denunció el trato vejatorio que sufría por parte de un superior jerárquico. Así, la Inspección recuerda que se nombró a una instructora para llevar el asunto, que se dio audiencia a ambas partes, acompañadas de los representantes sindicales que estimaron, y que el proceso concluyó con el archivo de la actuaciones.

A continuación, se matiza que, una vez que se apruebe el nuevo protocolo -el que estaba en vigor adolecía de defectos que podían llevar a la anulación de las actuaciones, según la dirección-, si la denunciante lo ve conveniente, se puede volver a iniciar la investigación, unas pesquisas que podrían finalizar con una sanción disciplinaria, competencia exclusiva de la gerencia.

El otro presunto caso de acoso se refiere a los insultos recibidos por tres conductores en dos chat en los que interactúan los chóferes. Los «duros ataques», según la versión del sindicato denunciante, se desataron porque los empleados decidieron no secundar los paros convocados los días 28 y 29 de noviembre del 2024 con motivo de la huelga de transporte de viajeros. Sobre este particular no se pronuncia explícitamente el órgano del ministerio, aunque, se interpreta que lo zanja con los mismos argumento: la dirección ha actuado correctamente.

El pasado 20 de marzo, se comunicaba también la resolución del comité asesor que ha analizado la situación, ya con el nuevo protocolo en vigor. «En aplicación del Protocolo de actuación frente al Acoso Psicológico en el trabajo o Mobbing en Auvasa aprobado el pasado día 28 de febrero de 2025, le comunicamos que el comité asesor que ha adoptado, por unanimidad de sus miembros, no iniciar el procedimiento en cuanto a los hechos denunciados al no ser susceptibles de ser subsumidos como acoso», recoge el escrito.

Eso sí, en el mismo documento se señala que se ha propuesto a los responsables de la compañía «medidas concretas de organización para concienciar sobre el respeto a las decisiones personales de la plantilla, sin intromisión alguna que pueda coartar sus derechos, a través de formaciones dirigidas al personal».

Alfonso García, el delegado sindical de CSIF que ha llevado este contencioso, considera «vergonzoso» que este último caso de acoso entre iguales se haya ventilado en una reunión de ese comité de una hora y después de cuatro meses desde que se produjeran los hechos sin que los denunciantes hayan podido contrastar los testimonios de los denunciados. También muestra su desacuerdo con la resolución de la Inspección, aunque confía en que este toque de atención sirva para que no vuelvan a replicarse este tipo de situaciones y que, en su caso, se actúe con «contundencia».