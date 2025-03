Los vallisoletanos que hicieron cuadrilla en un autobús de Auvasa

José C. Castillo

La estampa habitual es la del joven imbuido en sus auriculares, el pasajero atrapado en el móvil, aquel viajero que mira absorto por la ventanilla y está deseando bajar. «Nosotros hablamos. Es una forma de hacer más agradable el viaje, que se te pase más rápido», dice Marta García, una de las usuarias habituales de la línea 5 de Auvasa (La Victoria-Santa Ana). También una de las personas que forman parte de una curiosa red social que se comenzó a tejer hace quince años.

«Al principio, te fijas que coincides casi todos los días con las mismas persona en la parada. Las caras te suenan. Y un día empiezas a hablar. A lo mejor primero del tiempo, que es muy socorrido.Y luego de todo lo demás», cuenta Marta. De intercambio de recetas a la resolución de dudas laborales o la felicidad compartida si, por ejemplo, un hijo se ha sacado la oposición. «En casa, yo le contaba a mi familia: 'Pues esta mañana en el autobús hemos hablado de esto o me han comentado esto otro'.Un día mi hija me dijo:'Ya solo os falta quedar a cenar'», asegura Daniela, quien trasladó esa idea al resto de pasajeros. Puri lo tuvo claro: '¿Y por qué no?'.

En enero de 2012 celebraron esa primera cena. Después han venido muchas más. E incluiso a alguna de ellas ha acudido Domi, uno de los conductores del autobús, como explica Mamen Espeso. «Es uno más, nos insufla ánimos cada mañana», dice Daniela. Ahora cuentan con un grupo de Whatsapp e incluso varias de ellas han formado un grupo de «andarinas» que quedan dos tardes a la semana para pasear.«En estos quince años, hay compañeros que se han jubilado, que ya no vienen porque han cambiado de trabajo y otros que se han unido al grupo.La pandemia paró un poco la relación («algunos empezaron a coger el coche»), pero la mayoría continúa fiel a ese viaje cotidiano en la línea 5, donde a diario (a primera hora, en el viaje de vuelta a casa)se encuentran los amigos del autobús.

