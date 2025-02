El refugio del yoga de la India en Valladolid

El yoga no es una práctica acrobática. Porque si te quedas solo en la acrobacia, no llegas a la iluminación interior», explica Apeksha Bhagwat, profesora del seminario de yoga que organiza la Casa de la India y que ofrece una mirada completa sobre una práctica que no se limita a lo que ocurre en la esterilla.

«El yoga no es solo lo que se practica en el 'mat', te tiene que acompañar las 24 horas de los siete de días de la semana», asegura Bhagwat, natural de Himachal Pradesh, en el norte del país.

Está desde hace dos años y medio en España y trabaja con la Embajada de la India en iniciativas como esta que ofrece en Valladolid una vertiente poco explorada del yoga.

«La práctica física tiene que ir acompañada de un conocimiento filosófico, tradicional, espiritual». Por eso, en sus sesiones se imparten además conocimientos sobre ciencia, arte, música o meditación. «Cuerpo y mente tienen que trabajar de la mano», asegura la monitora, quien recuerda que el yoga nada tiene que ver con la religión («todas las personas respiramos, pensamos, podemos meditar») y que uno de sus principios es la limpieza, la purificación.

«Si tu interior está limpio, brillas. Y si brillas por ti mismo, el fulgor se expande a los demás». Esa iluminación especial se aprecia en la sala donde los alumnos practican yoga.

«Venir a estas clases es como tener una gurú de la India frente a ti .Es un lujo para Valladolid contar con algo así», asegura Celia Cáceres, quien practica yoga desde hace treinta años y ha visitado en tres ocasiones el país asiático. «Las clases nos enseñan historia de la India, filosofía, artes escénicas, respiración...», apunta mientras se descalza –en una sala de espacio diáfano, iluminación tenue– junto a Cristina Vaquero, para quien el proceso y la explicación sobre cómo llegar a la asana es fundamental.

Yoga en la Casa de la India La Casa de la India acoge todos los martes, de 17:30 a 20:00 horas, el seminario 'La tradición del yoga:un acercamiento muldimensional', en el que participan una veintena de personas que se adentran, desde una perspectiva completa, en esta práctica ancestral. Además, todos los jueves este centro de la calle Puente Colgante es el escenario elegido para una clase práctica de yoga.

