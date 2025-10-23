Una incidencia deja sin luz unos minutos a 62.000 clientes de Valladolid Barrios como Delicias, Las Villas o Girón se han quedado sin suministro eléctrico momentáneamente a las 14:34 horas de este jueves

Han sido unos minutos, segundos en algunos casos, aunque suficientes para revivir los fantasmas del pasado 28 de abril. Una incidencia en los dos transformadores de la subestación de Iberdrola en Zaratán ha dejado este jueves al mediodía sin luz durante varios minutos a diferentes zonas de Valladolid capital y de localidades del alfoz como Arroyo de la Encomienda.

Barrios como Delicias, Las Villas, Parque Alameda, Parquesol (como el Madison Arena) o Girón, o incluso municipios del alfoz como Cabezón de Pisuerga, Fuensaldaña o Arroyo de la Encomienda, han visto cómo, a las 14:34 horas de este jueves, se ha caído la red eléctrica de sus respectivas viviendas o centros de trabajo. Ocho minutos después, en el peor de los casos, se ha restablecido el suministro.

En concreto, la avería ha afectado a 62.000 clientes de la compañía en las zonas del polígono de Argales, El Peral, Simancas y el entorno de la carretera de Madrid, según apuntan fuentes de la compañía. No obstante, gracias a la rápida intervención del equipo de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, y al telecontrol de sus instalaciones, en solo 5 minutos el 68% de los abonados recuperó el suministro, a los 6 minutos el 99% y el 100%, en apenas 8 minutos.

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que se trataba de un «disparo con reenganche», como se denomina en la jerga eléctrica a la caída y reconexión automática del servicio, se ha tratado de una incidencia en dos transformadores de la subestación eléctrica de Zaratán.

Pero este apagón momentáneo no ha sido generalizado, y ha habido zonas de la capital vallisoletana como La Rondilla, Villa de Prado, Fuente Dorada o Arco de Ladrillo que han sido ajenas a este incidente que ha traído al presente el apagón general que dejó sin suministro durante varias horas a toda la Península.

