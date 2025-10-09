El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, en el acto de presentación de la futura subestación de Oteiza (Navarra). EFE

Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

El gestor reconoce haber observado recientemente «variaciones de tensión que deben evitarse», pero asegura que no han supuesto «riesgo de suministro»

Cristina Cándido
Edurne Martínez

Cristina Cándido y Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:08

Comenta

Red Eléctrica (REE) ha puesto en alerta a todo el sector eléctrico tras enviar un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la ... Competencia (CNMC) en el que pide «medidas urgentes» para solventar «variaciones bruscas de tensión» en el sistema eléctrico español «que pueden tener impacto en la seguridad del suministro». Unas declaraciones que este jueves -tras las informaciones publicadas por los medios de comunicación recogiendo este escrito- la empresa presidida por Beatriz Corredor minimiza en un comunicado en el que lanza un «mensaje de tranquilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  4. 4

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  8. 8

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  9. 9

    La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»

Red Eléctrica minimiza el riesgo de apagón: «No es inminente ni generalizado»