Estado en el que quedó la secadora tras el incendio. Bomberos Valladolid

Valladolid

Un incendio en una secadora en Huerta del Rey moviliza a bomberos y policías

El fuego se registró poco antes de las nueve de la noche del viernes en un piso de la calle Joaquín Velasco Martín

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:33

Un incendio originado en una secadora obligó este viernes por la noche a intervenir a varias dotaciones de los Bomberos y a efectivos de la Policía Municipal de Valladolid. El fuego se registró poco antes de las nueve de la noche en una vivienda situada en la calle Joaquín Velasco Martín, en el barrio de Huerta del Rey, momento en el que los servicios de emergencias recibieron un aviso en el que se alertaba de que salía «mucho humo» del interior de un piso.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y agentes locales, si bien la rápida intervención tanto de los profesionales como de los inquilinos de la casa fue fundamental para evitar que elas llamas se propagaran a otras estancias.

No hubo que lamentar daños personales, aunque sí materiales tanto en el electrodoméstico en cuestión como en la galería en la que se hallaba.

