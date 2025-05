«A los hombres no se les juzga cuando son padres mayores. A las mujeres, sí»

La maternidad no era una prioridad para Mónica Muñoz. No entraba en sus planes. Le gustaban mucho los niños y disfrutaba del tiempo que pasaba ... con los hijos de sus amigos, pero no sentía la llamada de ser madre. Sin embargo, al cumplir los 38 años, algo se despertó en su interior. Se lo planteó, pero como en aquel momento su situación laboral y otras circunstancias personales no eran las más propicias, aparcó la idea unos años más.

Fue poco antes de la pandemia, cuando Mónica y su marido comenzaron a considerar seriamente tener un hijo. Ella ya había cumplido los 47. Tras una revisión médica en la que todo estaba perfecto, decidieron desafiar a su reloj biológico y lanzarse a ello, con la convicción de que «si quieres ser madre, hay que intentarlo por todos los medios posibles». Y así fue. El embarazo transcurrió con normalidad y Mónica, que es periodista y dirige su propia agencia de comunicación, pudo trabajar hasta el último día. Asegura que aquellos meses fueron los más bonitos de su vida. Su hija Luz nació en agosto de 2022 iluminando su vida y la de su marido. Asegura que «llegó en el momento justo».

Mónica ya ha cumplido los 50 y asegura no sentir vértigo por la maternidad tardía. «Lo único que me da miedo es que me pase algo a mí o a mi hija. Antes no tenía miedo a la muerte. Ahora sí», admite con sinceridad. Porque todo lo demás —las críticas sociales y los juicios por la edad— poco le importan. «Con 20 años quizás mi cuerpo estaba más preparado para la maternidad, pero mi mente no y mi situación de vida tampoco. Ahora tengo más madurez, más experiencia, más estabilidad emocional y más paciencia. También tengo más herramientas para afrontar los conflictos y todo eso puedo transmitírselo a Luz», expone desmontando muchos estigmas en torno a la maternidad a partir de los 40.

Mónica no sintió ningún tipo de prejuicio dentro de su entorno debido a su edad. Al contrario. Todos sus familiares y amigos acogieron la noticia con total naturalidad. «Lo que si es cierto es que a los hombres no se les juzga cuando son padres a los 55 o 60 años, pero a las mujeres sí, incluso cuando son madres por adopción o gestación subrogada. Hay una doble vara de medir que sigue presente, aunque se disimule. A Miguel Bosé no se le cuestionó cuando fue padre con más de 50 años. A Ana Obregón sí», prosigue.

El nacimiento de Luz supuso una revolución emocional para Mónica y su pareja. «Nos ha dado vida. Ha sido un regalo del universo», afirma emocionada. Ella ahora prioriza lo realmente importante. «He reorganizado toda mi vida para estar con mi hija el máximo tiempo posible. Me levanto a las cinco y media o seis de la mañana para adelantar trabajo y poder pasar la tarde con ella. No me pierdo una tarde de parque«, explica. «A esas mujeres que están dudando sobre la maternidad a edades más avanzadas, les diría que, si lo desean, que lo hagan. Que no lo dejen por miedo. Que lo intenten de la forma que sea, natural, fecundación in vitro, adopción… Pero que no se queden sin intentarlo. Porque la energía te la da el hijo, no la edad. Y yo me siento más viva que nunca», aconseja.

Siente que el sistema actual obliga a muchas familias a apoyarse demasiado en los abuelos o en otros cuidadores. Echa en falta más medidas de conciliación reales. «Las ayudas para la maternidad y paternidad deberían mejorar, sobre todo para los autónomos. Estamos en un sistema en el que ambos progenitores tienen que trabajar y eso complica mucho poder criar a tus hijos directamente», opina. «Para mí la maternidad ha sido vida. Luz es la luz de mi vida y de la de mi marido, en el sentido más literal», concluye.