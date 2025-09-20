El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los ministros Óscar Puente, Isabel Rodríguez y Ana Redondo recorren las instalaciones del antiguo acuartelamiento. José C. Castillo
Valladolid

El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

La ministra del ramo anunciaba ayer una promoción de 200 pisos entre críticas de la corporación municipal, que tildó de «suflé pinchado» el proyecto

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:23

Serán 600 y no 200 las viviendas que promoverá el Gobierno en el antiguo cuartel de La Rubia, como planteaba inicialmente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acompañada de Óscar Puene y Ana Redondo, durante la presentación de la promoción este viernes.

Al menos esos son los nuevos planes para la futura promoción, según un comunicado hecho público este sábado, en el que han adelantado que solicitarán la modificación del Plan Generación de Ordenación Urbana de Valladolid para ampliar el número de pisos de la promoción tras las críticas vertidas por el equipo del Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, recordaba tras la presentación del proyecto que en esos terrenos cabrían hasta 720 pisos, tildando la propuesta de «suflé pinchado».

Noticias relacionadas

El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

La Rubia, la zona de Valladolid «desaprovechada»

La Rubia, la zona de Valladolid «desaprovechada»

«El Gobierno de España ha anunciado la construcción de 200 viviendas puesto que ese es el número que se puede construir con el planteamiento que se encuentra actualmente en vigor», se ha defendido el Ministerio de Vivienda, que ha criticado la inacción del Ayuntamiento. «Si lo que deseaba era que se construyeran más viviendas, ha tenido más de dos años para modificar el planeamiento, cosa que no ha hecho», criticaban.

«En todo caso, de las declaraciones que recoge la prensa cabe interpretar una posición favorable a que el planeamiento se modifique para que se construyan 400 viviendas más», ironizaban. Anunciando que, «tan pronto» como firmen la compra de la parcela, «instará la modificación del planteamiento» para que pueda construirse «el mayor número viviendas posibles». «Teniendo en cuenta la buena disposición municipal a la modificación del planteamiento, confiamos en que la tramitación, que recaerá sobre el Ayuntamiento, será ágil y no producirá dilaciones innecesarias», apostillaban.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  4. 4

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  7. 7 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  8. 8

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Se vende iglesia en Castilla y León: templos y campanarios por menos de lo que piensas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia