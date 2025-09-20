El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

Jenifer Santarén Valladolid Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:23 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

Serán 600 y no 200 las viviendas que promoverá el Gobierno en el antiguo cuartel de La Rubia, como planteaba inicialmente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acompañada de Óscar Puene y Ana Redondo, durante la presentación de la promoción este viernes.

Al menos esos son los nuevos planes para la futura promoción, según un comunicado hecho público este sábado, en el que han adelantado que solicitarán la modificación del Plan Generación de Ordenación Urbana de Valladolid para ampliar el número de pisos de la promoción tras las críticas vertidas por el equipo del Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, José Ignacio Zarandona, recordaba tras la presentación del proyecto que en esos terrenos cabrían hasta 720 pisos, tildando la propuesta de «suflé pinchado».

«El Gobierno de España ha anunciado la construcción de 200 viviendas puesto que ese es el número que se puede construir con el planteamiento que se encuentra actualmente en vigor», se ha defendido el Ministerio de Vivienda, que ha criticado la inacción del Ayuntamiento. «Si lo que deseaba era que se construyeran más viviendas, ha tenido más de dos años para modificar el planeamiento, cosa que no ha hecho», criticaban.

«En todo caso, de las declaraciones que recoge la prensa cabe interpretar una posición favorable a que el planeamiento se modifique para que se construyan 400 viviendas más», ironizaban. Anunciando que, «tan pronto» como firmen la compra de la parcela, «instará la modificación del planteamiento» para que pueda construirse «el mayor número viviendas posibles». «Teniendo en cuenta la buena disposición municipal a la modificación del planteamiento, confiamos en que la tramitación, que recaerá sobre el Ayuntamiento, será ágil y no producirá dilaciones innecesarias», apostillaban.