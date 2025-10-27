El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El acusado, durante su declaración en la Audiencia Provincial este lunes. José Carlos Castillo

Valladolid

La fiscal pide tres años de cárcel a un joven por llevar 10 gramos de cocaína para «consumir con amigos»

El acusado ha reconocido que iba a distribuir la droga entre otras personas con las que iba a acudir a una fiesta de varios días

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:31

Comenta

Cuando en la mediodía del 21 de noviembre del pasado año, Luis Alfredo J. R. salió de su casa portando más de ocho gramos de ... cocaína de «gran pureza» y se topó con una patrulla de agentes de la Policía Nacional, en las inmediaciones de su domicilio en la calle Paloma, en el barrio de Pajarillos, estaba «esperando a unos amigos» con los que iba a irse a una fiesta durante «dos o tres días». Con estos mismos iba a compartir las sustancias halladas durante el cacheo, cuyo valor en el mercado ilícito según la tasación elaborada por un agente de la Policía Nacional en calidad de perito, supera los 2.500 euros.

