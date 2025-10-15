La operación contra el narcotráfico 'Almendro' se salda con casi 38 años de prisión

La petición de la Fiscalía alcanzaba los 82 años de prisión, pero tras la absolución de una de las acusadas y el paradero desconocido ... de otros dos (uno ni siquiera fue citado) el fallo de la Audiencia de Valladolid se ha quedado en una pena global de 37 años y nueve meses. Todo ello por una red de narcotráfico, cuya operación se bautizó 'Almendro', que tenía su origen en Madrid y un centro de operaciones, al parecer, en Valladolid. Desde Laguna, según recoge la sentencia, se iniciaron las pesquisas con dos investigadas (una de ellas ahora absuelta) para dar con un grupo criminal de otras ocho personas y del que, según avanzaba la investigación, destapó también un grupo de secuestros y extorsión. Drogas y retenciones ilegales en Estremera (Madrid).

Arduo trabajo del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, si bien en Valladolid solo se han juzgado los delitos de narcotráfico. Todo arrancó con las dos vallisoletanas, la cual una de ellas, Tamara G. T., ha sido condenada a siete años y nueve meses de cárcel (un año y tres meses por la tenencia de una taser) después de que quedara acreditado que ella mantenía una estrecha relación con Enrique S. S., vecino de una localidad de Zamora y que distribuía la droga. A este acusado, que desde el primer día de juicio mostró su intención de pactar una pena de seis años de prisión, le incautaron la mayor cantidad de droga de toda la operación entre sus dependencias. Ese escrito de conformidad, firmado por la Fiscalía, ha sido ahora ratificado.

Pero la Policía Nacional no se quedó ahí y siguió tirando del hilo para saber de dónde venían las sustancias estupefacientes. Seguidamente, se logró localizar un domicilio en Madrid capital, propiedad de una de las acusadas, y se investigó a un grupo de cinco personas con los que la mujer mantenía una fluida relación, consiguiendo más tarde identificar al individuo, líder operativo del grupo, que abastecía de 'speed' a la joven y que esta luego distribuía por Madrid, Valladolid y Zamora. Era el conocido como 'Nolo' (Jesús C. M.), uno de los cabecillas de todo el entramado y ahora condenado a cuatro años y medio de privación de libertad. Misma pena para el resto de la ramificación madrileña (Javier M. D., Alberto G. A., Kevin S. P. y José Ignacio S. C.).

La investigación, a mediados del año pasado, se centró en un chalé de Estremera. La existencia de ese inmueble lo conoció la Policía Nacional en plena investigación contra el narcotráfico. Era abril de 2024 y en ese momento se pensaba que se iba a utilizar de garaje-trastero para almacenar sustancias, pues en Valladolid ya existía un espacio similar que utilizaban los sospechosos vallisoletanos. Pero en todos esos pinchazos telefónicos, ampliados a los investigados de Madrid, empezó a asomar el término 'misión'. 'La misión', concretamente.

Una terminología que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Había presuntamente algo más. A través de esas escuchas se conocieron esas presuntas extorsiones. Y todas ellas en el chalé de Estremera. Hasta «secuestros», como reconoció otro de los investigados en Madrid (M. I. G. y en paradero desconocido), al tener amarrado a un individuo varios días. El propio M. I. G. llegó a amenazar, según recogía el atestado policial, con «pasar la lijadora» a los retenidos en lo que él mismo denominó 'La misión de MacGyver' y en la que se ocasionaba «mucho daño».

«Peligrosa y conflictiva»

Porque para la Policía Nacional, M. I. G. fue el miembro del grupo que se encargaba de la parte «más peligrosa y conflictiva». Por un lado, gestionaba la compra de una pistola a un amigo al que intentaron agredir. Con esa amistad planeó también que la próxima vez que le agredieran, subiese a los agresores 'a la finca' y allí 'cantarán la Traviata', «confirmando que el chalé de Estremera lo utilizan para ajustar cuentas con grupos rivales». Además, presume de trabajar para 'Nolo' al completar labores de todo tipo, «siempre de carácter violento».

Hechos que se llevaban a cabo presuntamente a la par que movían la droga por varios rincones de diferentes puntos de la geografía nacional. Hasta que empezaron a caer los sospechosos en la operación antidroga en Valladolid para incautar un cóctel de drogas.

Todo eso llegará en un nuevo juicio de la operación 'Almendro', ya sin la presencia vallisoletana.