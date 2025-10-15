El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
Primera sesión del juicio por la operación 'Almendro' en la Audiencia de Valladolid. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La operación contra el narcotráfico 'Almendro' se salda con casi 38 años de prisión

La Audiencia de Valladolid solo absuelve a una de las acusadas y condena al resto por un entramado que desveló «secuestros y extorsiones»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:50

Comenta

La petición de la Fiscalía alcanzaba los 82 años de prisión, pero tras la absolución de una de las acusadas y el paradero desconocido ... de otros dos (uno ni siquiera fue citado) el fallo de la Audiencia de Valladolid se ha quedado en una pena global de 37 años y nueve meses. Todo ello por una red de narcotráfico, cuya operación se bautizó 'Almendro', que tenía su origen en Madrid y un centro de operaciones, al parecer, en Valladolid. Desde Laguna, según recoge la sentencia, se iniciaron las pesquisas con dos investigadas (una de ellas ahora absuelta) para dar con un grupo criminal de otras ocho personas y del que, según avanzaba la investigación, destapó también un grupo de secuestros y extorsión. Drogas y retenciones ilegales en Estremera (Madrid).

