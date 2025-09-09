Sara Escudero: «Si la idea era dar a luz una comedia, ¿qué mejor que incluir en la acción un parto?»

Un parto sobre el escenario es el giro inesperado de la obra de Sara Escudero, porque «la realidad es la situación más surrealista, solo hay ... que saber darle un toque de color», asegura la escritora y directora de 'Una noche en la suite'. La habitación que reciben Aitana y Dimas parece la promesa de un descanso soñado, pero se convierte rápido en un campo de pruebas para lo absurdo. «El único fin y el medio es la risa por la risa», destaca su creadora, que presenta este espectáculo en el Teatro Cervantes el 9 de septiembre, en Fiestas de San Lorenzo.

Esta obra nace de la necesidad de llegar a «todos los públicos», de conectar con espectadores de cualquier edad. «Tenemos mucha gente mayor en España que tienen que ver comedias con buen gusto, de calidad, cuidadas», confiesa la escritora, que además de dedicarse al teatro es colaboradora y presentadora de programas de televisión. «No podría elegir entre todas las facetas porque todas son aristas de un mismo cubo que soy yo misma y sería como cortarme un brazo», afirma Escudero.

El punto de partida de esta historia surge de una conversación cotidiana, casi improvisada, en la que la autora se refirió a la creación de un proyecto como a un parto. De ese chispazo de humor nació la semilla de la trama: «Si la idea era dar a luz una comedia, ¿qué mejor que incluir en la acción un parto? Y todo lo demás nos fue viniendo a medida que escribíamos», recuerda con una sonrisa.

El texto lo escribió junto a Héctor Izquierdo y Álvaro García Moreno, dos cómplices en la tarea de hilar situaciones cómicas y dar forma a un guion que se fue puliendo entre los tres. Este proceso de creación supuso el ejemplo perfecto de cómo la inspiración aparece cuando el equipo está trabajando con entrega: «Las musas nos pillaron trabajando».

Ampliar Sara Escudero, escritora y directora de 'Una noche en la suite'. El Norte

La historia que llega al Teatro Cervantes se articula alrededor de una pareja aparentemente normal que busca desconexión en una suite de hotel. La normalidad inicial es pronto interrumpida por lo insólito: un apagón inesperado, un equipo de servicio peculiar, un director de hotel con métodos poco convencionales y la llegada de un personaje sorpresa que lo trastoca todo. A partir de ahí, lo cotidiano se convierte en caricatura y la estancia en un desfile de enredos surrealistas.

El elenco lo tuvo claro desde el principio: «Es una obra hecha 'ad hoc' pensando en todos ellos». Esa apuesta asegura una complicidad única sobre el escenario. Aunque el guion partía de una base sólida, la autora reconoce que el verdadero ajuste se produjo en los ensayos, que además estuvieron repletos de «infinitas» anécdotas y carcajadas: «Ataques de risa, cosas que brotan y que se incorporan, otras que nacen pero que no se pueden dejar porque fuera del contexto no se entenderían. Ha sido un placer increíble ensayar con este equipo tan maravilloso». La artista resume cómo el espectáculo toma forma: «El texto se hace en papel y luego se pule al ponerlo de pie. Se quitan y ponen cositas para que el puzzle encaje».

En este caso, el público se convierte en protagonista, como espiar una escena privada desde el asiento, porque la directora pretende que «el espectador desde su butaca sienta que está mirando por la mirilla de esa suite».

«Como castellanoleonesa, es un orgullo decir que somos una región con buen sentido del humor» Sara Escudero Directora y escritora de 'Una noche en la suite'

La artista conoce bien al público de Valladolid; de hecho, recuerda su última actuación en el mismo teatro, donde, pese a la asistencia reducida, «la risa fue increíble». Sus palabras muestran el cariño y la cercanía con que mira a una tierra que siente como su casa: «Como castellanoleonesa, es un orgullo decir que somos una región con buen sentido del humor». La directora espera que los vallisoletanos «salgan diciendo: 'pues oye, ¡qué buen rato!'»

La creadora comprueba que el recibimiento cambia según la geografía, porque cada zona tiene sus particularidades, sus temas y su manera de expresar la risa, «más efusiva o más contenida», pero todo el país bajo un mismo sello: «el buen humor». Sin embargo, esta comedia se diferencia por la manera de crear situaciones que parten de lo real para llevarlo al extremo y convertirlo en ficción: «Cualquier parecido con la realidad es pura fantasía» .

Ampliar La actriz, Natalia Faura, actúa en el Teatro Cervantes. El Norte

El día que 'Una noche en la suite' llega a Valladolid, el 9 de septiembre, Escudero se encuentra ensayando en otro lugar la próxima obra en la que sí es actriz, lo que además coincide con la preparación de su participación en el programa televisivo 'Bailando Con Las Estrellas' de Telecinco.

Durante las Fiestas de San Lorenzo, la ciudad se llena de música, color y encuentros, y en ese instante el Teatro Cervantes se transforma en una suite de hotel, en una sala de partos improvisada y en un espacio de enredos constantes.