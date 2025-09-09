El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La protagonista de 'Una noche en la suite' coge al bebe del parto. El Norte

Sara Escudero, directora y escritora

Sara Escudero: «Si la idea era dar a luz una comedia, ¿qué mejor que incluir en la acción un parto?»

'Una noche en la suite' llega al Teatro Cervantes en Fiestas de San Lorenzo, una comedia con giros surrealistas, porque «cualquier parecido con la realidad es pura fantasía»

Lucía San José

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:12

Un parto sobre el escenario es el giro inesperado de la obra de Sara Escudero, porque «la realidad es la situación más surrealista, solo hay ... que saber darle un toque de color», asegura la escritora y directora de 'Una noche en la suite'. La habitación que reciben Aitana y Dimas parece la promesa de un descanso soñado, pero se convierte rápido en un campo de pruebas para lo absurdo. «El único fin y el medio es la risa por la risa», destaca su creadora, que presenta este espectáculo en el Teatro Cervantes el 9 de septiembre, en Fiestas de San Lorenzo.

