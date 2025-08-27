«Me encanta Valladolid, pero todavía me queda mucho mundo por conocer»

En la maleta de Inés Díez San José siempre hay espacio para un billete de ida. Nació en Valladolid en 1995, se crio en Mucientes ... y desde muy joven entendió que el teatro era su pasión. Lleva el arte en el ADN, no en vano, su padre es el filólogo, músico y folklorista Paco Díez. Tras formarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y también en Madrid y en París, ha convertido la escena en su forma y medio de vida. Ahora, después de siete años viviendo en la capital francesa, se prepara para un nuevo reto laboral y personal. El próximo mes de enero se mudará a Japón, a la isla de Awaji, donde volverá a empezar de cero junto a su pareja, chef en un restaurante con estrella Michelin. «Nos vamos para dos o tres años. Si nos gusta, quizá nos quedemos más tiempo. Si no, buscaremos otro destino. Lo que tengo claro es que, de momento, no regresaré a España», explica ilusionada.

Desde siempre ha estado muy vinculada a la vida teatral de la provincia con compañías como Azar Teatro, Pie Izquierdo y también en La Nave del Teatro Calderón. Al licenciarse, decidió seguir formándose y se trasladó a Madrid para realizar el Máster en Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, dirigido por el dramaturgo y director de escena Juan Mayorga. Pero pronto quiso dar un salto más. «Me interesaba mucho el teatro físico y gestual, y París es la referencia mundial en esas disciplinas. Así que decidí trasladarme allí en 2017», relata.

Una vez en la capital francesa fue admitida en la prestigiosa Escuela Internacional de Teatro Jaques Lecoq, al año siguiente se cambió a la Escuela Internacional de Mimo Corporal Dramático, donde encontró lo que buscaba, un aprendizaje muy exigente, con danza clásica, acrobacia, técnicas de mimo… «Fueron tres años durísimos, pero fundamentales», explica esta actriz que allí también aprendió todo lo necesario para formarse como profesora de Arte Dramático.

Los primeros años en la capital francesa los pasó en el Colegio de España, dentro de la Ciudad Universitaria de París. «Al principio el idioma era un gran muro. Acababa con dolor de cabeza por estar todo el día hablando en francés. Sin embargo, en el colegio podía hablar en español y compartir con otros estudiantes que estaban en mi misma situación», reconoce esta joven actriz y directora, que, en dos ocasiones recibió la beca de Arte Dramático de la Diputación Provincial de Valladolid. «Esas becas me ayudaron a pagar la escuela, que era privada. Yo, mientras tanto, también trabajaba allí como camarera, para poder vivir», prosigue.

Sus datos Lugar de nacimiento: Valladolid

Estudió en: CEIP Ana de Austria de Cigales, en el IES Ribera de Castilla y en la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León

Fecha de partida: 2017

Lugar actual de residencia: París (Francia)

Profesión: Directora de escena, dramaturga y actriz

Con el tiempo, París se convirtió en su hogar. Allí trabajó en una empresa especializada en producciones inmersivas y estrenó su primera obra como directora en 2023, titulada 'María'. También dio clases de teatro en una escuela de Versalles a niños de entre 3 y 16 años. «Ahora mismo estoy poniendo en escena en París 'Sin ti todo sigue igual', que fue la primera obra que hice como dramaturga y directora y que estrené en Valladolid en 2019. Quiero dejarla en tour antes de irme a Japón. Han sido años intensos, de mucho trabajo y de crecimiento personal. París me ha dado oportunidades únicas, como conocer al director de teatro y cine Peter Brook o poder actuar y expresarme en tres idiomas diferentes. Eso se dice pronto, pero supone un esfuerzo enorme», comenta esta vallisoletana, quien también reconoce la dureza de sentirse extranjera. «París es precioso, pero también muy duro. Hablo bien el francés, pero tengo acento español y en ocasiones he sufrido ciertos comentarios despectivos por ello e incluso hasta acoso. Siento que tengo que hacer el doble para que se me valore la mitad. Es el peaje de ser extranjera. Aun así, creo que Francia valora más a los artistas. Aquí existe el estatuto de trabajadores intermitentes del espectáculo, que te asegura un sueldo mensual si alcanzas un número de horas de trabajo. Eso te da estabilidad, algo que en España es casi imposible», indica.

Ampliar Inés Díez, a la derecha, en la presentación de «Les nageuses» con Marie-Sarah Delaunay y Erika Webe en la Escuela International de Mimo Corporal Dramático de París El Norte

Japón en el horizonte

Ahora toca volver a empezar. Su pareja, chef ejecutivo en un restaurante con estrella Michelín, ha recibido la propuesta de abrir un nuevo local en Japón. Y allí se irán en el mes de enero. Concretamente a la isla Awaji. «Me da mucha pena dejar París, porque aquí me he hecho adulta, pero la vida del artista es volver a empezar. Sin embargo, a la vez tengo muchas ganas de ver qué nos depara la experiencia», comenta. La mudanza no será definitiva, pero tampoco breve. «Nuestra idea es estar allí al menos dos o tres años. Si nos gusta, nos quedaremos. Si no, quizá busquemos otro destino. Me encanta mi tierra, Valladolid, y la echo de menos, pero todavía me queda mucho mundo por conocer», dice. Dinamarca o Nueva Zelanda son otros dos posibles destinos en los que no descarta asentar su hogar en el futuro. «Estoy muy abierta a todas las oportunidades que se me presenten», concluye.