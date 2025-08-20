El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Suárez, vallisoletano afincado en Brasil desde hace 10 años. José C. Castillo
Vallisoletanos por el mundo

Diez años viviendo en Brasil gracias a la capoeira: «Practicaba esta disciplina en Valladolid, pero fui a probar y me quedé»

Carlos Suarez, de 37 años, natural del barrio de Parquesol confiesa que empezar una vida en Brasil «es muy sencillo porque son muy acogedores»

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:16

Más de 5.000 kilometros separan Valladolid, su ciudad natal, de Bauru (Brasil), ciudad donde reside actualmente ubicada en el Estado de São Paulo, al ... noroeste de la capital. La vida de Carlos Suárez (37 años) no se entiende sin su vinculación al mundo de la capoeira, una combinación de acrobacia, baile y otras expresiones corporales, y su pasión por la cultura brasileña. Fue en el año 2006 y en Valladolid cuando empezó a practicar este arte marcial que le ha llevado a trasladar su residencia a Brasil desde hace más de 10 años. «Me fui para probar como era la capoeira allí y me terminé quedando», asegura el profesor de Educación Física en un colegio de Bauru (Brasil).

