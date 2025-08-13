El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Beatriz Gómez Martínez en su tienda de venta de calzado deportivo Alma Mater en Malibú El Norte

Vallisoletanos por el mundo

«En EE.UU. te dan más oportunidades para emprender y no te estigmatizan si fracasas»

Beatriz Gómez Martínez, vive desde hace 10 años en Calabasas (California-EE.UU.)

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:13

«Siempre he sido muy emprendedora y viajera. Valladolid se me quedaba pequeño», confiesa Beatriz Gómez Martínez, quien lleva más de 10 años afincada en ... Calabasas (California, EE.UU.), donde ha formado su familia y donde ha montado un importante negocio en el sector del calzado deportivo. «Somos cuatro hermanos y mis padres nos animaron a todos a estudiar fuera. Querían que aprendiéramos idiomas y tuviéramos otras experiencias», recuerda esta vallisoletana cuyo acento castellano apenas se ha suavizado después de tanto tiempo.

