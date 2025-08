«Valladolid es mi Ítaca. Es el sitio al que siempre vuelvo después de cada viaje»

«Creo que, si hubiera nacido en otra época, sería un trovador. Un cuentacuentos que iría de pueblo en pueblo contando historias». Así se define ... Sara María Alonso Cordero, una periodista vallisoletana nacida en 1972, que hace más de dos décadas dejó su ciudad natal para lograr el sueño de triunfar en lo suyo. Un sueño conseguido, por cierto.

Sara siempre pensó que su camino estaba en el teatro. En contar y representar esas historias que tanto le apasionan. «A mí me gusta mucho la gente. Soy una persona muy abierta y curiosa», recuerda. Desde niña ganó concursos de cuentos, escribía sin parar, inquietudes que le llevaron a estudiar arte dramático en Valladolid, cuando apenas tenía 16 años. Fue una amiga, Alicia Martín Baró, quien la animó a considerar el periodismo como una buena opción laboral. «Siempre me decía: 'Sara, tú serías una buena periodista'», relata. Y así acabó estudiando Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y lo que empezó como un plan alternativo a la dramaturgia, acabó convirtiéndose en una vocación total y absoluta. «Me enamoré de la profesión. Me gusta mucho la radio, la prensa escrita... pero luego llegué a la televisión y vi que aquello era como el súmmum. Podía escribir, narrar y además el hecho de poder transmitir la imagen, es como algo mágico», subraya.

De trabajar en distintos medios locales vallisoletanos pasó a hacer prácticas en CNN y NBC en Nueva York, una experiencia que marcó un antes y un después para ella. A su regreso a España, continuó con estancias en Canal+ y Antena 3, pero el destino pronto la llevó de nuevo fuera de del país. Mientras hacía su tesis sobre Comunicación Europea, se presentó con su currículum en la sede de Euronews en Lyon y acabaron llamándola para cubrir una baja. Así empezó a realizar reportajes alrededor del mundo sobre conflictos bélicos, terremotos y otros desastres naturales. En el año 2000 llegó a Ginebra, donde vive en la actualidad. Allí se incorporó a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), donde organizó coberturas para las principales cadenas europeas cubriendo eventos como la boda real española, los atentados del 11M o los cambios en las presidencias europeas. Pero el ritmo frenético de las noticias no era fácil de conciliar con la vida familiar, así que decidió pasarse al mundo digital y ahora es vicepresidenta de Kinetiq, una importante empresa estadounidense especializada en IA, Data y Tecnología para medios. Teletrabaja desde su casa en Ginebra, lo que le permite volver a Valladolid muy frecuentemente. «Puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo. Solo necesito tener un aeropuerto cerca y buena conexión a internet», indica.

Ampliar Sara Alonso en la sede de la Unión Europea de Radiodifusión en Ginebra El Norte

Valladolid, de hecho, sigue siendo su ancla. «Desde que falleció mi madre hace cuatro años, tengo la necesidad de estar más cerca de mi ciudad. Paseo por el Esgueva en invierno y esa niebla, ese paisaje árido de Castilla, ese silencio… ese es mi paisaje», confiesa emocionada. «Aunque me he pasado la vida esquiando en montañas verdes, lo que me representa son los campos amarillos de Valladolid», añade.

En Ginebra ha formado su hogar junto a su marido, que es de origen italiano. Tienen tres hijos, de 23, 21 y 18 años, y han sido criados en un entorno internacional, multicultural y multilingüe: «Mis hijos desde los cinco años hablaban cinco idiomas. Para mí era fundamental que tuvieran claras sus raíces. Les hablábamos siempre en español e italiano, para que pudieran comunicarse con sus abuelos. Ellos tienen una vinculación muy especial con Valladolid», indica Sara, quien considera que el contraste entre Ginebra y su ciudad natal es evidente y muy enriquecedor. «Ginebra es una burbuja. Hay mucho dinero, todo el mundo habla idiomas y un nivel de vida altísimo. También es un lugar donde encuentras a gente con historias increíbles y con una apertura mental inmensa», confiesa.

Sus datos Lugar de nacimiento: Valladolid

Estudió en: Colegio Jesús y María y en la Universidad Complutense de Madrid

Fecha de partida: Año 2000

Lugar actual de residencia: Ginebra (Suiza)

Profesión: Periodista y vicepresidenta de una empresa tecnológica

Esta periodista vallisoletana alaba muchos aspectos del sistema y la cultura suizos, como su civismo extremo, el respeto por los trabajos y oficios profesionales y el modelo educativo: «Todos los suizos van a la escuela pública, da igual si tienen dinero o no. Es ahí donde se teje el tejido social del país. Más tarde, sobre los 14 años, te bifurcan en formación profesional o estudios superiores. Para los suizos, la meta no es ir a la universidad. Allí la Formación Profesional está muy bien valorada. Un fontanero en Ginebra puede ganar más que un abogado», comenta.

Ampliar Sara Alonso esquiando en Suiza El Norte

Tras haber vivido en tantos sitios y con los hijos ya emancipándose, Sara se plantea qué hacer en los próximos años. «Tengo claro que no me voy a quedar en Ginebra toda la vida. No sé si vendré a Valladolid, si me iré a Italia o si me dedicaré a viajar por el mundo. Lo que tengo claro es que Valladolid es mi Ítaca. Es el sitio al que siempre vuelvo después de cada viaje. Aquí tengo mis calles, mis bares, mis memorias. Valladolid me pertenece», concluye convencida.