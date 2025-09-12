Luis Amando: «Quería que esta versión molestase a la vista de tanto color»

El marinero Popeye desembarca en el Pisuerga y llega con una versión teatral inédita que mezcla la tradición del cómic con un guion original cargado ... de humor, canciones «al estilo Disney» y un despliegue visual que, según adelanta el actor y director, Luis Amando, «molestará a la vista de tanto colorido». Con la experiencia de haber dado vida a personajes icónicos en montajes como El Fantasma de la Ópera o Jesucristo Superstar, el intérprete y creador encara este nuevo reto con la ilusión de conquistar a un público vallisoletano que, asegura, es «de los más exigentes y entendidos» del país.

Luis Amando no es solo el protagonista sobre el escenario. También ha escrito el guion, compuesto la música y asumido la dirección del montaje. Una triple faceta que a otros podría resultarles abrumadora, pero que él asume con naturalidad después de toda una vida dedicada al género musical. «Lo tengo en el ADN», reconoce. Su decisión de salir de Madrid para dar a conocer sus propias creaciones marca el inicio de una etapa en la que apuesta por propuestas originales que conecten con el espectador desde la emoción y la risa.

¿Qué historia contar?

El germen de este montaje fue una pregunta sencilla y, al mismo tiempo, la más compleja: ¿qué historia contar? Para Amando, lo más difícil no es levantar una producción ni coordinar a un equipo, sino acertar con el personaje adecuado. Tras dar muchas vueltas, se decidió por Popeye, un icono popular cercano al centenario que se encontraba ya en dominio público. Esta circunstancia le permitió trabajar con libertad creativa y sin problemas de derechos. «Popeye es un personaje que conocí de niño y que hoy resulta entrañable para los padres, y que los niños descubren gracias a ellos», explica.

En esta versión, el villano Brutus se erige en una figura central. Amando lo describe como «un villano muy estilo Disney», comparable a Scar de 'El Rey León' o Jafar de 'Aladdín'. Frente a él, Olivia adquiere un protagonismo inédito: lejos de la damisela en apuros, se presenta como una «mujer empoderada, decidida y valiente». Popeye, por su parte, mantiene su papel de héroe, aunque la auténtica heroína es, según su autor, ella.

El guion conserva los elementos más reconocibles del cómic, como los personajes principales, pero, a partir de ahí, Amando ha ideado una amplia galería de nuevos secundarios que enriquecen la trama, como Rufus, el criado de Brutus, o el general Valdés, dueño de una misteriosa caverna. «Los episodios originales duraban apenas quince minutos y se repetían siempre sobre el mismo esquema. Aquí hemos construido una historia elaborada, divertida y con mucho más recorrido», aclara.

«No hay ni un momento de bajón» Luis Amando Actor

El humor es uno de los pilares; de hecho, el creador asegura que el público no deja de reír a lo largo de toda la representación, un logro poco habitual en espectáculos de larga duración. «No hay ni un momento de bajón», subraya.

El colorido es otro de los rasgos diferenciales. Amando pidió al escenógrafo que la apertura del telón resultara tan deslumbrante que casi llegara a «molestar a la vista». Decorados móviles, un barco que gira sobre sí mismo y casas que se transforman en taberna u hotel, dotan a la puesta en escena de dinamismo constante. «Queríamos que visualmente fuera un festín, algo que atrapara a niños y adultos desde el primer minuto», detalla.

El reparto ha sido escogido con mimo tras un largo proceso de 'casting'. Amando reconoce que, en muchos casos, se dejó guiar por una primera impresión a partir de fotografías y vídeos. El resultado fue sorprendente: «Me equivoqué muy poco sobre quién debía interpretar a cada personaje». Así, Asunción Pérez da vida a Olivia con una presencia que recuerda de inmediato al cómic, mientras que Jesús Arribas encarna a Popeye con la solidez de su experiencia en grandes producciones madrileñas. «Son actores maravillosos y un elenco de auténtico lujo», celebra.

«Yo siempre lo escribí más para adultos que para niños, pero ambos salen encantados» Luis Amando Actor

La pregunta inevitable es si se trata de un montaje para niños o para adultos. La respuesta de Amando es clara: es un espectáculo familiar, pensado para todos. Los más pequeños disfrutan del color, las peleas y los bailes, mientras que los adultos encuentran guiños, dobles sentidos y un humor más sofisticado. «Yo siempre lo escribí más para adultos que para niños, pero ambos salen encantados», asegura.

La elección de Valladolid como escenario no es casual. El Teatro Cervantes es para él un lugar especial, donde ya actuó con montajes como 'Jesucristo Superstar' o 'La Magia de Broadway' junto a Marta Sánchez. «El público de Valladolid es entendido y exigente, pero también muy agradecido. Cuando algo está bien hecho, lo reconocen con entusiasmo», afirma.

Ampliar Brutus y Popeye se pelean por Olivia. CTME

Además, Amando confiesa que siempre se ha sentido cautivado por Valladolid, tanto por su belleza urbana como por el calor de su gente. Recuerda con emoción funciones pasadas en las que el público acabó en pie, entregado, un gesto que todavía le conmueve. «Es una ciudad que me vuelve loco, una preciosidad», afirma.

La efervescencia de las Fiestas de San Lorenzo, en los que la ciudad se vuelca con la cultura y la celebración, convierte la cita en una oportunidad única para compartir el musical con un público entusiasta. «Estoy súper contento de estar en Valladolid en estas fechas tan señaladas», confiesa.

«Se hace corta»

El ritmo trepidante de la función es otro de los aspectos que Amando destaca con orgullo. Los productores que leyeron el guion coincidieron en señalar lo rápido que se pasa la obra. Esa sensación de fluidez, de espectáculo que «se hace corto», es para él un buen síntoma. Significa que el público se engancha, que la historia funciona y que la experiencia resulta amena.

«Ha sido un trabajo largo, pero el resultado merece la pena», asegura. Con cada detalle, desde el diseño de personajes hasta la composición musical, se percibe la intención de ofrecer algo nuevo sin perder la esencia de lo que conecta con el espectador.

La expectación en Valladolid es alta y el director lo sabe. Confía en que la acogida sea tan positiva como en otras ciudades, pero reconoce que en un público tan acostumbrado a ver teatro de calidad el reto es mayor. «Por eso mismo es un privilegio poder presentarlo aquí», sostiene.

El musical se suma a la programación cultural de las fiestas como una propuesta pensada para toda la familia, capaz de atraer tanto a quienes crecieron viendo a Popeye en la televisión como a quienes descubren al personaje por primera vez. Luis Amando encara esta cita con ilusión, convencido de que el espectáculo tiene todos los ingredientes para conquistar al público vallisoletano: música, humor, colorido, una historia elaborada, un reparto solvente y un escenario único, Teatro Cervantes.