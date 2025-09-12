El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Amando interpreta a Brutus en el musical 'Popeye'. CTME

Actor, director y escritor

Luis Amando: «Quería que esta versión molestase a la vista de tanto color»

El intérprete llega al Teatro Cervantes en las Fiestas de San Lorenzo con un musical inspirado en el marinero Popeye, una obra repleta de «humor y emoción»

Lucía San José

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:54

El marinero Popeye desembarca en el Pisuerga y llega con una versión teatral inédita que mezcla la tradición del cómic con un guion original cargado ... de humor, canciones «al estilo Disney» y un despliegue visual que, según adelanta el actor y director, Luis Amando, «molestará a la vista de tanto colorido». Con la experiencia de haber dado vida a personajes icónicos en montajes como El Fantasma de la Ópera o Jesucristo Superstar, el intérprete y creador encara este nuevo reto con la ilusión de conquistar a un público vallisoletano que, asegura, es «de los más exigentes y entendidos» del país.

