Tina y Rodritmos, química artística sobre el escenario El espectáculo 'Rocanroleando con Tina y Rodritmos en el andamio' estuvo lleno de música, humor, participación y, sobre todo, mucha energía positiva

Laura Negro Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Las fiestas de la Virgen de San Lorenzo han tenido este año un estreno muy especial pensado para los más pequeños (y para los no tan pequeños que disfrutan con ellos). Se llama 'Rocanroleando con Tina y Rodritmos en el andamio' y ha reunido sobre el escenario a dos artistas que conocen muy bien lo que significa hacer vibrar a un público familiar, la actriz Nuria Martín, más conocida como 'Tina', y el actor y músico percusionista Rodrigo Prieto, 'Rodritmos'. El espectáculo se pudo disfrutar este miércoles en la Plaza Marcos Fernández, en Parquesol.

Nuria y Rodrigo llevan tiempo coincidiendo en diferentes proyectos. Este verano han girado con el espectáculo 'Lazarillo' y recientemente han estrenado también 'Majuelo en Campos de Castilla', una producción basada en la música tradicional de nuestra región, que está teniendo muy buena acogida. Además, juntos han puesto música y color a numerosos pasacalles medievales y mercados tradicionales. De todo ese trabajo juntos surgió la idea de preparar un espectáculo de gran formato que mezcla música, teatro y mucha participación del público. «Nos complementamos muy bien», dice Nuria. Para Rodrigo, trabajar con ella es «una forma de aprender de alguien con una larga trayectoria y al mismo tiempo unir mi mundo de la percusión con el suyo, más ligado al teatro y a los personajes infantiles».

El punto de partida de 'Rocanroleando' es todo un gag teatral. Tina está a punto de empezar un concierto de rock con guitarra eléctrica, pero los músicos no aparecen. De pronto entra en escena un albañil (Rodritmos) que, mientras monta un andamio, empieza a sacar ritmos de las herramientas y de su propio cuerpo. Poco a poco, ese obrero se transforma en músico y se convierte en compañero de aventuras de Tina.

El espectáculo hace un recorrido por la historia del rock y anima al público a cantar, bailar y descubrir cómo la música puede surgir de los lugares más inesperados. «Sacamos a la gente del público y siempre participan. Los niños son los mejores espectadores que hay. Son muy agradecidos y espontáneos», asegura Nuria. Rodrigo, por su parte añade que «lo bonito es que combinamos música en directo, percusión corporal y teatro para que los pequeños se acerquen al género del rock de una manera divertida».

Trayectorias que se encuentran

El nombre de Rodritmos es ya conocido para miles de personas dentro y fuera de Valladolid. Con más de un millón de seguidores en TikTok, este actor y músico salmantino ha convertido la percusión corporal en un fenómeno digital. Hace ritmos con el pecho, con cucharas, con cojines o con cualquier objeto que tenga a mano. Sus vídeos no solo entretienen, también sirven de herramienta educativa en colegios y asociaciones. En paralelo, trabaja como actor en compañías teatrales.

Por su parte, Nuria Martín lleva casi 25 años al frente de la compañía Zolopotroco Teatro, con sede en Cabezón de Pisuerga. Su personaje Tina, ha dado grandes alegrías a varias generaciones de niños, tanto en pantalla como en escenarios de toda Castilla y León. «Este año cumplo 25 años con la compañía y es muy bonito ver que ahora los padres llevan a sus hijos a ver nuestros espectáculos porque ellos también crecieron con Tina», cuenta emocionada. «Los niños son un público exigente, pero son los más agradecidos. Si disfrutan, lo hacen de verdad, y nosotros con ellos», añade.

Nuria y Rodrigo coinciden en que trabajar en Valladolid y especialmente durante sus fiestas, es todo un privilegio. «Es un gusto que cuenten contigo para estos días grandes, porque el público te conoce y te acompaña,» dice Nuria. Rodrigo añade que «lo bueno es que no todo se concentra en el centro, sino que los barrios también tienen espectáculos de gran formato. Eso hace que más gente pueda disfrutar de ellos».