Los conciertos de fiestas: ¿Te acuerdas de algunos de los mejores?

Te proponemos diez preguntas sobre algunas de las actuaciones que más han llenado la Plaza Mayor

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:16

¿Recuerdas todos los conciertos que se han celebrado en las fiestas de Valladolid? A continuación te invitamos a responder diez preguntas sobre alguno de los eventos más populares y más esperados de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

1 de 10

¿A qué artista le jugó una mala pasada el micrófono y no se escucharon gran parte de sus canciones en el 2001?

King África
El Fary
M-Clan
Café Quijano

2 de 10

En el 2005 se contó con uno de los mejores conciertos hasta la fecha, ¿qué grupo consiguió un 'llenazo' en la Plaza Mayor?

Hombres G
Jarabe de Palo
Presuntos Implicados
El Canto del Loco

3 de 10

Un año después, en el 2006, otro grupo volvió a abarrotar la Plaza Mayor de Valladolid, ¿recuerdas quién fue?

La Oreja de Van Gogh
Los Secretos
Pereza
Mecano

4 de 10

Uno de los artistas más famosos de nuestro país acabó descamisado en el José Zorrilla, ¿sabes de quién se trata?

Chayanne
Julio Iglesias
Miguel Bosé
Raphael

5 de 10

En el año 2009 la canción del verano fue 'Colgando en tus manos' de Carlos Baute y Marta Sánchez. Él cantó en Valladolid, ¿recuerdas si ella apareció en el concierto?

6 de 10

¿Qué grupo fue un fijo del último domingo de ferias desde el 2000 hasta el 2006?

Celtas Cortos
Los Pichas
Candeal
Hombres G

7 de 10

¿Qué estrella de la tecnorrumba desveló en uno de sus conciertos de fiestas que había vivido en la ciudad?

Dioni de Camela
Chema Reyes de Chalay
Ángeles Muñoz de Camela
Sonia Romero de Chalay

8 de 10

¿Cuál ha sido el concierto más corto de las fiestas de Valladolid?

Bad Gyal
David Bisbal
Rels B
C Tangana

9 de 10

¿Cuál ha sido el concierto más caro de toda la historia de las fiestas?

James Blunt
John Newman
Gloria Gaynor
Jason Derulo

10 de 10

¿Sabes qué artista tiene el récord de el mayor número de actuaciones en las fiestas?

Malú
Celtas Cortos
Candeal
Hombres G

