Los conciertos de fiestas: ¿Te acuerdas de algunos de los mejores?

En el año 2005, El Canto del Loco se encontraba probablemente en el apogeo de su carrera y su disco 'Zapatillas' fue uno de los más vendidos en nuestro país y el más vendido de la historia del grupo. El lunes 5 de septiembre consiguieron un 'llenazo' en la Plaza Mayor de Valladolid en uno de los conciertos más abarrotados hasta el momento.