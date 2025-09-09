El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actuación de 'El Gran Rufus' en la Plaza Camilo José Cela José C. Castillo

Alfonso Alonso, el vallisoletano detrás de 'El Gran Rufus'

Cumple 30 años de carrera en los que la improvisación se ha convertido en su sello personal

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:58

Hay artistas que nacen entre bambalinas, con la vocación escrita en los genes. Y luego está Alfonso Alonso (Valladolid, 1978), quien se enganchó al mundo ... del espectáculo por casualidad y siendo apenas un adolescente. Hoy, bajo el alter ego de El Gran Rufus, celebra 30 años de trayectoria profesional. Tres décadas sobre escenarios, calles y plazas, donde ha hecho reír a miles de personas con su humor irónico, su facilidad para la improvisación y su inconfundible estilo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes mayo
  2. 2

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  3. 3

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  4. 4

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  5. 5

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  6. 6

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  8. 8

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  9. 9

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  10. 10 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alfonso Alonso, el vallisoletano detrás de 'El Gran Rufus'

Alfonso Alonso, el vallisoletano detrás de &#039;El Gran Rufus&#039;