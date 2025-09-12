Las fiestas de Valladolid también en lengua de signos

A sus 42 años, María Álvarez de Francisco lleva casi media vida dando voz con las manos. Nacida en Valladolid, trabaja desde hace 17 años ... como intérprete de lengua de signos. Los últimos diez, en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL), y estos días ha sumado una nueva experiencia a su trayectoria, la de participar en las fiestas de su ciudad, ayudando a que sean más inclusivas.

Su camino en esta profesión comenzó casi por casualidad. «En el año 2005 terminé la carrera de trabajo social y comencé un máster de especialista en Servicios Sociales, para personas mayores y personas con discapacidad. Fue entonces cuando descubrí que la Universidad de Valladolid ofrecía cursos de lengua de signos», recuerda. Desde la primera clase, algo cambió para ella. «Me enamoré de la lengua de signos y de la cultura sorda. Me parecía fascinante poder comunicar con las manos y con el cuerpo, descubrir que la comunicación podía ir mucho más allá de la voz y la palabra».

Tanto le marcó aquella experiencia que decidió formarse profesionalmente con el Ciclo Formativo de Grado Superior de Interpretación de Lengua de Signos y Guía-Intérprete de Personas Sordo-Ciegas. Lo que en un inicio parecía solo un interés acabó siendo su vocación. «Mi motivación era clara. Quería contribuir a que las personas sordas o con discapacidad auditiva tuvieran igualdad de oportunidades en la educación, el empleo, la cultura y la vida social», comenta.

Su trabajo, cuenta, le ha permitido vivir momentos únicos. «En muchas ocasiones estás presente en momentos muy íntimos y personales, y de algún modo pasas a formar parte de ellos», explica. «Lo más emocionante es cuando, al interpretar, ves que la persona sorda se ríe, se emociona o incluso llora… Ese instante en el que compruebas que no solo has transmitido el contenido, sino también la emoción y el sentimiento, es, sin duda, lo más enriquecedor de esta profesión».

En estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, María ha subido al escenario para interpretar una obra de teatro infantil. Fue este jueves en el Paseo de las Moreras, con la compañía Libera Teatro y su espectáculo 'Los cuentos de Lana». Todo un gran reto. «Para interpretar un acto tan lúdico y dinámico como el teatro para niños, lo primero es olvidarse de la vergüenza. Es un contexto donde la energía, el ritmo y la expresividad son fundamentales, así que toca soltarse y disfrutar tanto como los pequeños», informa.

Gracias a la colaboración con la compañía teatral, pudo preparar el guion con antelación. «Eso me ha permitido preparar el vocabulario específico y ensayar varias veces en casa, para que en la función, la interpretación todo fluya de manera natural», comenta. «Los signos deben ser más visibles y exagerados para captar la atención del público y transmitir mejor la historia. Además, juego con el espacio escénico, cambiando la ubicación o la dirección corporal para marcar quién está hablando en cada momento», añade.

Inclusión como derecho

Su participación en las fiestas, para ella es un compromiso personal y social. Otra compañera de (FAPSCL) también interpretó el pregón inaugural de las fiestas. «Es un orgullo poder formar parte de las fiestas de mi ciudad de manera activa, contribuir a que sean más inclusivas y saber que, si las personas sordas deciden acudir, podrán disfrutar de ellas como una persona más», comenta esta intérprete, quien sabe lo que significa su presencia en un escenario para la comunidad sorda.

Aida Barrio

«Significa tener una accesibilidad real en los festejos de Valladolid y vivirlos desde la inclusión social. Al mismo tiempo, es un gesto que valida y visibiliza la lengua de signos, haciendo que también el público oyente tome conciencia de la diversidad», afirma.

Para los más pequeños, asegura, es aún más importante. «No solo porque pueden disfrutar y comprender una obra, sino porque además crecen viendo como algo natural la presencia de un intérprete, y lo reconocen como un referente positivo en su entorno cultural y social. Incorporar un intérprete de lengua de signos en los eventos es abrir las puertas de la cultura a todas las personas. La inclusión no solo enriquece a quienes reciben el servicio, sino que engrandece al propio evento, porque lo hace más humano, diverso y accesible», concluye.