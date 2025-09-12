El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María, intérprete de signos, durante la actuación con el grupo Libera Teatro Aida Barrio

Las fiestas de Valladolid también en lengua de signos

María Álvarez es una de las intérpretes de lengua de signos que hacen más inclusivas las fiestas de a Virgen de San Lorenzo

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:58

A sus 42 años, María Álvarez de Francisco lleva casi media vida dando voz con las manos. Nacida en Valladolid, trabaja desde hace 17 años ... como intérprete de lengua de signos. Los últimos diez, en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL), y estos días ha sumado una nueva experiencia a su trayectoria, la de participar en las fiestas de su ciudad, ayudando a que sean más inclusivas.

