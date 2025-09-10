El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lady Veneno posa en la puerta del Teatro Cervantes. Aída Barrio

'Drag queen'

20 años de Lady Veneno: «Labios rojos, lentejuelas y perlas de señora»

La icónica 'drag queen' de Valladolid actúa en las Fiestas de San Lorenzo en el Teatro Cervantes con un espectáculo que combina humor, memoria y «la esencia del cabaret»

Lucía San José

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:19

De una improvisada actuación en un bar a convertirse en uno de los rostros más icónicos del cabaret y la escena 'drag' en la capital ... vallisoletana. Con motivo de las Fiestas de San Lorenzo, Lady Veneno actúa en el Teatro Cervantes con un show que, como ella misma define, «no es solo estética, es humor, empatía y amor por el público que me ha acompañado estos 20 años». En esta actuación, no puede fallar su «tridente infalible»: labios rojos «color lata de Coca-Cola», vestidos de lentejuelas y perlas «de señora».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  3. 3 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  4. 4 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información
  5. 5

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  6. 6

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  7. 7 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  9. 9

    La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  10. 10 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 20 años de Lady Veneno: «Labios rojos, lentejuelas y perlas de señora»

20 años de Lady Veneno: «Labios rojos, lentejuelas y perlas de señora»