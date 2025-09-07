El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los camareros atienden a los clientes en la barra de la Casa de Andalucía. Rodrigo Jiménez
Fiestas de Valladolid

¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí

Cataluña y Melilla no aceptan tarjetas, y algunas casas ponen un mínimo de gasto para cobrar con el datáfono

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:01

Antes de pedir conviene mirar. También en la Feria de Día, donde alguna de las casetas de la Plaza de la Universidad tiene un cartelito en el que advierte que nada de tarjeta. Solo efectivo. Pero ahí, al menos, en caso de emergencia siempre hay un cajero automático cerca. En la Feria del Folclore y la Gastronomía, las casetas regionales, lo de sacar dinero se complica, así que es preferible saber de antemano si se puede pagar con el plástico o hay que tirar de billete.

De entrada, la mayoría de las casetas aceptan tarjetas. Zamora, Galicia, Asturias, Murcia, Cantabria, Ávila, Navarra, Segovia, Canarias, Salamanca, León, Baleares y Andalucía tienen a mano los datáfonos para quienes no quieran complicarse con cambios, billetes, monedas… Que si vas en grupo y pones bote, puedes pagar con dinero, solo faltaba, pero incluso en ese caso se lleva cada vez más el bizum.

En Galicia, eso sí, hay que recordar que para pedir pulpo hay que pagar un ticket aparte. Cuestiones de organización con la especialidad de la casa, que demanda 'un poco de por favor' para que la atención al cliente no se desmadre.

Luego están las que piden una consumición mínima. Que hay quien paga un café con leche en la Plaza Mayor, como diría Ana Botella, con tarjeta, sea física, integrada en el móvil o incrustada en la app del teléfono. Pero no en las casetas regionales. Allí arriba, La Rioja ha puesto un mínimo de gasto de 10 euros para sacar el datáfono de al lado de la caja. Y la Comunidad Valenciana eleva la tasa a 20 euros mínimo. Y aclara: «No se acepta bizum».

Y hay dos casetas que no pasan la tarjeta. En Melilla y en Cataluña aclaran en sendos cartelones que nada de dinero de plástico, que allí la caja solo se maneja con papel y metal. Así que si quieres un pincho moruno o una butifarra, mejor que lleves la cartera a la vieja usanza, con su metálico bien dispuesto.

