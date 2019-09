Franz Ferdinand, el directo explosivo que llega de Glasgow Franz Ferdinand. / Paul Bergen / Efe La banda escocesa tocará temas como 'Take me Out' o 'Do You Want To' CARLA CALVO Valladolid Sábado, 7 septiembre 2019, 21:06

El concierto internacional de las fiestas de Valladolid correrá a cuenta de la banda de indie-rock escocesa 'Franz Ferdinand'. Este grupo se creó en 2001, llamado así en honor al Archiduque Francisco Fernando de Austria, que en alemán se escribe 'Franz Ferdinand'. La banda irrumpió en el panorama musical a comienzos del milenio, con Alex Kapranos a la cabeza e integrada por Bob Hardy, Paul Thompson, Julian Corrie y Dino Bardot

Su primer sencillo, 'Darts of Pleasure', tuvo muy poco éxito y tendrían que esperar hasta su segundo sencillo, 'Take Me Out', para llegar a los primeros puestos de los rankings de Reino Unido. En 2004 grabaron con el productor de The Cardigans, Tore Johansson, su disco de debut, homónimo, al que siguieron posteriormente 'You Could Have It So Much Better' (2005), 'Tonight: Franz Ferdinand' (2009), 'Right Thoughts, Right Words, Right Action' (2013) y 'Always Ascending' (2018).

Con su segundo album, 'You Could Have It So Much Better' la banda fue número 1 en Reino Unido. En este disco incluyeron temas como 'Do You Want To' o 'Walk Away'.

En su tercer álbum, 'Tonight: Franz Ferdinand', el estilo de la banda cambió drásticamente con un sonido mucho más bailable que el de sus anteriores discos. Así tuvo una aceptación comercial muy positiva, pero no fue tan aclamado como sus discos anteriores. En 2013 sacaron su cuarto álbum de estudio, 'Right Thoughts, Right Words, Right Action', producido por ellos mismos.

En 2015 colaboraron con la banda estadounidense Sparks, uniéndose para crear un grupo llamado 'FFS' y lanzaron un álbum homónimo con una pequeña gira. Un año después, en 2016, Nick McCarthy, uno de los miembros fundadores, se separó del grupo para tomarse un descanso.

Y en 2017 dos nuevos miembros, Dino Bardot y Julian Corrie, se unieron a Franz Ferdinand. Su último álbum, 'Always Ascending', se lanzó en 2018, aunque el sencillo que le da nombre al disco había salido el año anterior.